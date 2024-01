Honda Civic Type-R Mugen al Salone di Tokyo

La Honda Type-R è la hatchback a trazione anteriore più potente del mercato, e con il suo cambio manuale garantisce una guida sportiva vecchio stampo, anche se non rinuncia a tutta la tecnologia attuale per viaggiare forte su ogni circuito. Per il Salone di Tokyo, Mugen propone due elaborazioni che renderanno la sportiva giapponese ancora più performante, come si evince da un video pubblicato sul suo canale YouTube, e dalle due foto diffuse sul sito media giapponese di Honda. In pratica, le due proposte, denominate, rispettivamente, Gruppo A e Gruppo B, presentano un'aerodinamica rivisitata con degli elementi che contraddistinguono sia il frontale che la fiancata, oltre ad una nuova ala posteriore dalle dimensioni importanti.

Entrambe possono vantare dei cerchi BBS, ma la Gruppo B sfoggia delle minigonne più pronunciate, il cofano motore in fibra di carbonio, delle prese d'aria sui passaruota anteriori, un impianto frenante specifico, e lo scarico in titanio.

L'abitacolo vede la presenza di un volante con la scritta Mugen, di un pomello del cambio personalizzato, e fa sfoggio della fibra di carbonio sulla console centrale. In occasione del Salone di Tokyo verranno resi noti altri dettagli delle elaborazioni ed eventuali incrementi prestazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA