Cina, via a pre-serie dell'ammiraglia elettrica Volvo ES90

Con una fotografia diffusa tra i dipendenti Volvo che ritrae i membri del team di produzione della fabbrica cinese di Chengdu nello Zhejiang attorno alla scritta Volvo Cars V551 First VP Car Celebration (dove VP sta per Prototipo di verifica) la Casa svedese - controllata dalla Geely Holding di Hangzhou - ha confermato l'avvio della pre-produzione della nuova ammiraglia elettrica ES90 il cui debutto commerciale è previsto come model year 2025.

Conosciuta internamente con il nome in codice V551 - spiega il magazine britannico Autocar nel riferire la notizia - l'auto utilizzerà la stessa piattaforma SPA2 (Scalable Platform Architecture) su cui sono basati il nuovo suv Volvo EX90 e l'analogo modello Polestar 4 che, com'è noto, può ospitare architetture elettriche a 400 oppure 800 Volt.

La berlina ES90 sarà venduta sia con trazione posteriore e motore singolo sia con trazione integrale a doppio motore e dovrebbe utilizzare una batteria da 111 kWh che, secondo le prime indiscrezioni, in combinazione con il motore singolo e la trazione posteriore assicurerà 600 km di autonomia.

Secondo indiscrezioni la ES90 dovrebbe misurare 4,999 metri in lunghezza, 1,547 in altezza e 1,945 in larghezza, con un passo di 3,100 metri quindi più lungo di 105 mm rispetto alla diretta rivale Bmw i5. Ed è probabile che lo sviluppo dell'ES90 sia stato condiviso con quello della nuova berlina elettrica Galaxy E8 di Geely e dell'analogo modello Zeekr 7, seppure con molte diversità a livello di batterie e prestazioni.

