La nuova Skoda Octavia anticipata in un video su YouTube

Tra le novità di Skoda per il 2024 c’è sicuramente l’arrivo della nuova Octavia, come è stato anticipato in un video sul canale YouTube della casa boema, che ne rivela parte del frontale. Nel girato di appena 16 secondi si notano alcuni aspetti di un design che è stato rivisto per conferire maggior carattere alla vettura del brand, tanto apprezzata sul mercato per via del suo equilibrio e della sua concretezza.

In linea con l’evoluzione stilistica del marchio, il frontale è reso più spigoloso, come si evince dai nuovi gruppi ottici a LED, le cui firme luminose si estendono anche nella parte bassa del paraurti. Anche il simbolo sul cofano anteriore sembra illuminarsi per conferire più appeal a tutto l’insieme. Per conoscere tutti i dettagli bisognerà attendere la presentazione dell’auto nel corso dell’anno, ma è chiaro che, in base a quanto sta avvenendo con le ultime proposte del brand, si attendono novità anche e livello di connettività e di motorizzazioni, sopratutto in previsione dei nuovi incentivi che arriveranno a breve.

