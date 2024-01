Una Jesko con dettagli oro 24 carati per Koenigsegg

C'è anche un esemplare realizzato in fibra di carbonio e oro 24 carati tra i 125 di Jesko che Koenigsegg sta realizzando. Il più che esclusivo esemplare a motore centrale ha lasciato il Koenigsegg Campus ad Angelholm, in Svezia, proprio alla fine del 2023, per raggiungere un misterioso cliente.

Il tocco distintivo di Koenigsegg per questo esemplare è quello dei dettagli realizzati in foglia d'oro a 24 carati, sparsi su tutta la carrozzeria, a sua volta in carbonio. L'oro riveste diverse parti dell'auto, come i bracci degli specchietti retrovisori esterni, il logo dell'azienda sul cofano, oltre ai dettagli aerodinamici visibili nelle minigonne laterali e sulle piastre terminali dell'alettone posteriore.

L'azienda svedese ha affermato che questa variante è stata pensata per adattarsi tanto ad una cena di gala, così come per dominare la pista con giri da record. Non è la prima volta che il marchio realizza un'auto con elementi dorati, come nel caso della Agera RS originariamente commissionata dal magnate immobiliare Manny Khoshbin.

In quel caso l'uomo d'affari e collezionista di automobili aveva sborsato per l'acquisto la cifra di 2,2 milioni di dollari, per poi rivenderla cinque mesi dopo per quasi il doppio del prezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA