Subaru anticipa nuova edizione limitata STI della WRX S4

Anche se non è previsto il lancio di una vera versione STI, cioè potenziata nelle prestazioni in senso sportivo, dell'attuale WRX, Subaru presenterà al prossimo Tokyo Auto Salon - evento dedicato sostanzialmente al tuning ed alle personalizzazioni - una inedita variante dell'attuale WRX S4 STI Sport R lanciata nel 2021 e decisamente meno performante delle STI dal passato agonistico.

La Casa delle Pleiadi ha anticipato questa novità, che non mancherà di suscitare interesse negli appassionati del brand, con una immagine teaser che mostra proprio la coda di una WRX S4 con l'iconico badge STI che, ricordiamo, significa Subaru Tecnica International che è la divisione motorsport dell'azienda.

L'unica informazione fornita ufficialmente è che l'auto, un prototipo che prefigura una versione di produzione già programmata, sarà basata sulla già citata WRX S4 STI Sport R EX.

E che questo modello avrà una produzione limitata, il che probabilmente significa che sarà venduta esclusivamente in Giappone, proprio come le altre varianti WRX S4 STI Sport.

Nello stand Subaru al Tokyo Auto Salon sarà esposta anche una BRZ STI Performance. Basata sulla BRZ STI Sport in vendita in Giappone. Sono previsti alcuni ulteriori aggiornamenti in chiave STI, tra cui un'ala posteriore realizzata in fibra di carbonio.





