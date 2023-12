Zeekr 007, inedita berlina elettrica premium 007 per la Cina

Dopo i modelli 001 e 009 e il suv X, la cinese Zeekr (gruppo Geely) punta ad allargarsi in CIna attaccando il segmento delle berline elettriche di lusso con la nuova 007.





Lo fa potendo contare anche su valori stilistici che - grazie alla presenza a capo del design di Stefan Sielaff, che in precedenza ha lavorato presso Audi e Bentley - non ha nulla da invidiare rispetto alle migliori elettriche 'occidentali' e su un'architettura ad alta tensione da 800 Volt.

Come commenta Car News China nel riferire la notizia tra le parti più intriganti del look di questa berlina elettrica premium c'è il frontale che ospita sia sottili fari a Led sia un display a tutta larghezza che può essere personalizzato in modo da visualizzare messaggi scritti. Nel primo modello di produzione della 007 su questo display si legge 'The 1st Zeekr 007' Programmata per essere in vendita nel mercato interno dal prossimo gennaio, la Zeekr 007 verrà proposta in due versioni - rispettivamente con 415 Cv a due ruote motrici e 637 Cv con trazione integrale - entrambe basate su una piattaforma del Gruppo Geely.

Ad accumunare le due versioni c'è la presenza della Golden Battery di Zeekr, una soluzione di ultima generazione al litio ferro fosfato che è in grado di supportare potenze di ricarica fino a 500 kW.

007 scenderà dunque in capo non solo con la promessa di elevate prestazioni dinamiche (0-100 in 5,4 secondi per la versione 415 Cv, e soli 2,84 secondi con quella da 637 Cv) ma anche con la possibilità di ricaricare la batteria, ripristinando 500 km di autonomia, in soli 15 minuti.

