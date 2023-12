Test dinamici per Valhalla, la supercar ibrida Aston Martin

Dopo una lunga gestazione fatta di annunci, lanci in anteprima (nel marzo 2019 al Salone di Ginevra come AM-RB 003) presentazioni statiche e approfondimenti su stile e contenuti, Valhalla, la supersportiva ibrida di Aston Martin, sta ora iniziando i test dinamici per arrivare alla messa a punto definitiva. Lo testimoniano alcune immagini diffuse dalla stessa Casa di Gaydon.

Un processo complesso e fondamentale perché Valhalla utilizza un poderoso motore V8 biturbo che nello schema ibrido è 'affiancato' da tre motori elettrici per crea un sistema di propulsione a quattro ruote motrici, con tutte le complicazioni sulle tarature che ne derivano.

Ma soprattutto perché dal gruppo propulsivo scelto inizialmente - un V6 biturbo da 3,0 litri progettato e costruito da Aston Martin con sistema Kers della Valkyrie per una potenza complessiva di 986 Cv - si è invece passati in tempi più recenti ad un V8 di origine Amg.

Con questo aggiornamento la Valhalla che entrerà in produzione nel 2024 (solo 999 esemplari per il corrispettivo di 800mila dollari) metterà a disposizione una potenza complessiva di 1.012 Cv. Le prime indicazioni sulle prestazioni di questo 'bolide' nato anche dell'esperienza della Formula 1 attraverso Aston Martin Performance Technologies parlano di uno scatto 0-100 in 2,5 secondi e un velocità massima di 350 km/h.

