Mini Countryman C punta su design e spirito off-road

La nuova Mini Countryman C punta sul design su un 'carattere' off-road. Per la terza generazione il design esterno è stato infatti completamente rinnovato e i materiali utilizzati contribuiscono a creare un'atmosfera confortevole negli ampliati interni. Quattro nuove varianti di allestimento offrono poi un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione.



Con la Mini Countryman C, il marchio ha pensato di combinare un elevato livello di comfort di guida e un ambiente spazioso con un efficiente motore a benzina a tre cilindri. "Come modello base - ha commentato Stefanie Wurst, Head of Mini - la Countryman C combina le caratteristiche tipiche di Mini, come l'agilità e il piacere di guida, con un generoso equipaggiamento di serie".

Con una potenza di 125 kW/170 Cv, il modello base accelera in 8,3 secondi da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 212 km/h. Con 280 Nm di coppia e la tecnologia TwinPower Turbo, la vettura dispone della potenza necessaria per il piacere di guida tipico del marchio.

La tecnologia mild hybrid integrata viene utilizzata per recuperare l'energia di frenata e supporta il motore a combustione interna durante le accelerazioni con una potenza di trazione elettrica di 14 kW. Questo procedimento riduce il consumo e le emissioni della Mini Countryman.

Sul fronte esterno, la nuova Mini Countryman è più lunga di 13 centimetri e più alta di 8 centimetri rispetto al modello precedente. La silhouette con superfici chiaramente disegnate e la griglia anteriore ottagonale ridisegnata contribuiscono a definire la nuova linea del modello. Gli sbalzi corti, tipici del marchio, sottolineano invece il carattere agile del veicolo.

I caratteristici fari e le luci posteriori a Led accentuano poi il design della carrozzeria con nuove firme luminose opzionali.

Le barre sul tetto Piano Black sono ora di serie e massimizzano le possibilità di trasporto del modello crossover, ad esempio con un portapacchi o il box da tetto Mini. Su strade sconnesse, l'altezza da terra di 202 mm e il telaio dinamico offrono ulteriore sicurezza e comfort. Per la nuova Mini Countryman C sono disponibili cerchi in lega leggera in diversi design e dimensioni da 17 a 21 pollici.

L'abitacolo, invece, può ospitare fino a cinque adulti e grazie al tetto panoramico in vetro, l'abitacolo gode di una maggiore luminosità e visibilità a 360°. I sedili sportivi di serie con tessuto multitono fantasia nell'abitacolo offrono poi ai passeggeri più spazio, grazie a una larghezza aggiuntiva di tre centimetri nella zona delle spalle e dei gomiti.

