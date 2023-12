Aprono gli ordini della nuova Jeep Compass MY24

Al via gli ordini della nuova Jeep Compass, nella rinnovata versione 2024. Prodotta in molteplici stabilimenti in tutto il mondo per soddisfare i consumatori di oltre 100 Paesi, la versione 2024 di Jeep Compass conferma le caratteristiche off-road del marchio e ne migliora comfort e funzionalità, tra design e qualità artigianale.

"Siamo lieti - ha detto Eric Laforge, responsabile Jeep in Europa - di presentare la Nuova Compass MY24, la Jeep Compass tecnologicamente più avanzata di sempre, disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid. Con una gamma completamente nuova ed efficiente, si distingue per le prestazioni fuoristrada migliorate e per una guida estremamente piacevole abbinate alla sostenibilità ambientale, che confermano la nostra priorità di offrire un'esperienza di guida senza precedenti".

Nuova Compass offre più di 80 caratteristiche di sicurezza e protezione standard e disponibili su tutti gli allestimenti, tra cui: rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore.

Le tecnologie proposte su Compass includono un quadro strumenti digitale Tft (transistor a pellicola sottile) a colori frameless da 10,25 pollici disponibile, uno dei più grandi nel segmento, e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5, cinque volte più veloce con wireless Apple CarPlay e Android Auto di serie e un pad di ricarica wireless disponibile, entrambi di serie su tutte le versioni del modello.

La gamma diJeep Compass My24 è composta da quattro allestimenti, ovvero Altitude, Summit, Overland e Trailhawk, specifico per la guida in fuoristrada. Sono poi anche disponibili tre pack per personalizzare la nuova Compass, ognuno con una specifica missione. Il safety pack è progettato per migliorare le avventure urbane e fuoristrada dando priorità alla sicurezza.

Il premium pack offre il massimo in termini di comfort e comprende navigazione, portellone elettrico con apertura a mani libere, informazioni sul traffico, caricabatterie wireless e il nuovo sistema di Guida Autonoma di livello 2. Il winter pack, invece, è pensato per vivere al meglio la stagione fredda e offre sedili anteriori e volante riscaldati, sbrinatore del parabrezza e tappetini all weather. Il tetto apribile a doppio pannello è disponibile come optional indipendente.

