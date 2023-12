777 hypercar protagonista negli Emirati Arabi

Dopo la presentazione dinamica tra Abu Dhabi e Dubai, continua la tournée dedicata alla World Premier della 777 hypercar negli Emirati Arabi. Infatti, oltre all'esposizione fino al 4 gennaio 2024 presso il GPX Store dell'Autodromo di Dubai, la vettura in questione si trasferirà nello store di Dragon Racing International LLC in occasione della 24 ore di Dubai, dal 13 al 15 gennaio 2024; e della 4 Ore dell'Asian Le Mans nelle giornate del 3 e del 4 febbraio 2024.



La 777 hypercar, che sarà realizzata in 7 esemplari dal costo di 7 milioni di euro l'uno, è destinata all'utilizzo in pista, è ingegnerizzata e costruita da Dallara, ed è spinta da un'unità Gibson V8 aspirata da 4.500 cc di cilindrata che eroga 800 CV a 9.000 giri. Grazie ad un peso di appena 900 kg, e ad un'aerodinamica capace di sviluppare una downforce di 2.100 kg ad una velocità di 370 km/h, le prestazioni sono da autentico bolide da corsa, come dimostra l'accelerazione laterale che arriva fino a 4 g. Tutto questo è frutto della derivazione della 777 hypercar dai prototipi endurance del Wec e del campionato IMSA, con una progettazione che non tiene conto delle restrizioni imposte dai campionati, per avere prestazioni ancora più incisive. Inoltre, la sportiva 777 può contare sull'A.I. Racing Virtual Coaching, un sistema innovativo e brevettato che consente a chi è al volante di incrementare la propria performance grazie a un processore gestito dall'intelligenza artificiale, che fornisce in real time i dati dei principali parametri delle prestazioni dinamiche della vettura comparati con un target time predefinito, per ridurre più rapidamente il gap rispetto ai piloti professionisti.

