Si chiama Vistiq il terzo suv elettrico di lusso di Cadillac

Cadillac ha anticipato con due immagini della versione definitiva il debutto del suv di lusso Vistiq che si inserirà tra gli altri Ev cioè Lyriq ed Escalade IQ. Dotato di tre file di sedili (come piace ai clienti Usa) il nuovo suv Cadillac ha un look distintivo e innovativo, che non tralascia le esigenze della famiglia moderna.

Vistiq è il terzo modello elettrico confermato da Cadillac quest'anno e il quinto ad unirsi alla famiglia di modelli a batteria in costante espansione.

All'inizio del 2023 Cadillac ha presentato l' Escalade IQ 2025, il primo suv full-size completamente elettrico del marchio che ridefinisce l'esperienza dei suv di lusso con il suo design iconico, l'alto livello di artigianalità e la più recente tecnologia automobilistica.

Il mese scorso, Cadillac ha confermato l'Optiq 2025, che fungerà da modello di ingresso per la gamma elettrica in Nord America e sarà caratterizzata da una guida dinamica. Ulteriori dettagli su Optiq saranno rivelati nel 2024.

"Vistiq aggiunge un altro interessante veicolo elettrico alla gamma Cadillac, rafforzando il nostro impegno per un futuro elettrico - ha affermato John Roth, vicepresidente globale di Cadillac - Il nostro marchio sarà presente nella maggior parte dei segmenti di lusso, offrendo ai clienti una gamma di scelte, e nei prossimi due anni i modelli elettrici Cadillac copriranno la maggior parte dei segmenti nell'ambito dei suv di lusso nei mercati globali".



