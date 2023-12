Peugeot torna a mostrare gli 'artigli' con E-3008

Si apre un nuovo capitolo nel racconto di Peugeot che porta il titolo di 3008. Per il modello di successo della casa del Leone è infatti tempo di rinnovarsi.

Il modello, infatti, prende ora le fattezze di E-3008, ovvero il primo modello a utilizzare la nuova piattaforma Stla Medium di Stellantis, che permette alla gamma Peugeot di alzare l'asticella su numerosi fronti.



"Il 2023 è stato decisamente un anno importante per noi - ha commentato Thierry Lonziano, direttore del brand Peugeot Italia - iniziato con la celebrazione dei nostri 130 anni in Italia e che ora culmina con la presentazione di E-3008. E un modello importante, che va a sostituirne un altro altrettanto importante come 3008, già simbolo di un grande rinnovamento del marchio".

Se Peugeot 3008 è stato un best-seller che negli ultimi sette anni ha conquistato più di 1.320.000 clienti, il nuovo arrivato può contare sull'innovativa piattaforma che è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria in fatto di autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (30 minuti), piacere di guida, prestazioni e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to load, Plug&Charge e aggiornamenti Over The Air). Indicato dai vertici Peugeot come ultimo modello per il quale è prevista anche la versione con motore termico, il Nuovo 3008, in arrivo nel 2024, vedrà una gamma basata su due livelli di allestimento, Allure e Gt, con tre pacchetti di opzioni e tre propulsori elettrici (210 Cv, 230 Cv e 320 Cv Dual Motor a 4 ruote motrici), oltre a due propulsori ibridi, in base ai mercati di riferimento.

A distinguere già a primo sguardo Peugeot E-3008 ci pensa una linea da Suv fastback, con una silhouette dinamica e anche aerodinamica (con un Cx di 0,28). I numeri, in quanto a dimensioni, parlano di una lunghezza di 4,54 m, una larghezza di 1,89 m e di un'altezza di 1,64 m, tali da renderlo uno dei Suv 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

In particolare, Peugeot ha puntato a modernizzare la tradizionale inclinazione della linea fastback nel posteriore della vettura, con uno spoiler flottante che esalta la curva della carrozzeria, ottimizzando al tempo stesso l'aerodinamica.

All'interno, il protagonista assoluto è lo schermo panoramico flottante da 21 pollici. In Peugeot hanno infatti deciso di riunire due dei tre elementi fondamentali dell'i-Cockpit, ovvero l'head-up display e il grande schermo touch centrale. Questi sono ora integrati in uno schermo panoramico curvo composto da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall'estremità sinistra della plancia fino alla console centrale.

In quanto a prezzi, la versione elettrica del Nuovo 3008 parte da un listino di 49.780 euro dell'allestimento Allure (210 Cv e Batteria da 73 kWh) e dai 54.780 della versione Gt. Sul Versante della motorizzazione hybrid, i prezzi partono da 38.700 euro dell'allestimento Allure e dai 43.200 della Gt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA