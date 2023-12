Aperta la lista d'attesa per la nuova Range Rover Electric

Aperta ufficialmente la lista d'attesa per la nuova Range Rover Electric. La casa britannica ha infatti deciso di dare il via alla composizione della lista d'attesa in vista dell'apertura degli ordini formali dei futuri clienti della versione 100% elettrica di Range Rover.

"Fin dalla sua commercializzazione nel 2021 - ha commentato Geraldine Ingham, managing director Range Rover la Range Rover di ultima generazione è divenuta il nuovo punto di riferimento per desiderabilità. In tutto il mondo stiamo registrando i più alti livelli di domanda da parte dei clienti, di tutti i nostri 53 anni di storia".

Annunciando la prossima fase nel percorso di elettrificazione, il primo veicolo completamente elettrico di Range Rover amplificherà le credenziali elettriche del brand di lusso su quattro ruote. In base a quanto anticipato dalla casa, il design britannico rimarrà distintivo mentre la capacità di Range Rover Electric di andare ovunque garantirà che il traino, il guado e la tecnologia all-terrain superino qualsiasi altro Suv elettrico di lusso. "Siamo sulla buona strada - ha dichiarato Thomas Müller, executive director, product engineering di Jlr - per creare la Range Rover più silenziosa e raffinata mai creata. Gli ingredienti magici che sono alla base del successo di Range Rover rimangono invariati ma ora offerti con zero emissioni allo scarico". Range Rover Electric offrirà prestazioni paragonabili all'ammiraglia Range Rover V8 e con le capacità all-terrain sviluppate in casa dagli esperti Land Rover. Dopo un anno di sviluppo virtuale dedicato alla robustezza e all'analisi dei sistemi multi-body, che considera le sollecitazioni sul telaio e il guado virtuale fino a 50 km/h, sono stati costruiti i primi veicoli fisici e sono iniziati i test globali su strada, dalla Svezia a Dubai, a temperature che vanno da -40°C a +50°C.



