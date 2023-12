Wagoneer by Jeep evolve con il nuovo 6 cilindri Hurricane

È il modello top della marca Jeep tanto che Stellantis, visto il posizionamento premium di questo large suv, ha deciso di farne per gli Stati Uniti un brand separato. E' il Wagoneer by Jeep che nella gamma per quell'importante mercato affianca il modello Gran Wagoneer L e che un autorevole magazine americano ha definito "solida alternativa ai suv europei più costosi e ai fino troppo popolari Ford o Chevy".





Per il 2024 Wagoneer si presenta sul mercato con numerose novità e importanti miglioramenti tra cui l'adeguamento del propulsore ora condiviso con la citata versione Gran Wagoneer L.

Il 'segnale' per gli utenti è forte perché scompare il tradizionale V8 Hemi da 5,7 litri sostituito da un moderno 6 cilindri in linea 3.0 twin turbo della famiglia Hurricane.

Questa architettura, scelta anche da Bmw, Mazda e Mercedes, offre numerosi vantaggi sia dal punto di vista ingegneristico sia per l'efficienza energetica, 'valore' sempre più importante per la sopravvivenza dei motori termici. Si parla infatti di una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 nel ciclo produttivo (grazie all'esteso uso dell'alluminio) e di un analogo miglioramento nei consumi rispetto ai V8.

Dell'Hurricane 6 cilindri in linea twin turbo - che è destinato anche ad altri modelli Usa delle gamme Ram e Dodge - esiste una versione da 510 Cv utilizzata nella Gran Wagoneer L, ma per l'edizione 2024 della Wagoneer è stata scelta una taratura meno sportiva (più adatta all'uso famigliare del veicolo) da 420 Cv.

Il propulsore è collegato ad una trasmissione automatica a otto rapporti TorqueFlite e alla trazione posteriore. Per Wagoneer sono comunque disponibili come optional tre soluzioni a quattro ruote motrici per soddisfare le esigenze degli appassionati del fuoristrada.

Si parte dal Quadtra-Trac I che è una trasmissione 4ž4 permanente con rapporto singolo e differenziale meccanico a slittamento limitato, perfetta per fuoristrada occasionali, sentieri fangosi e sabbia leggera.

Wagoneer può anche essere richiesto con il Quadtra-Trac II che - grazie alla presenza di una scatola di trasferimento a due velocità - può fornire fino al 100% della coppia alla ruota con maggiore trazione. Infine, la trasmissione integrale Quadra-Drive II con differenziale elettronico a slittamento limitato.

Da notare che il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain di Jeep - con modalità di guida specifiche per affrontare terreni accidentati - è standard su tutti i modelli.

Sono di serie numerosi aiuti alla guida avanzati come l'avviso di collisione anteriore, la frenata di emergenza automatica, gli avvisi di angolo cieco e di traffico trasversale posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Disponibili anche il parcheggio automatizzato, la telecamera a 360 gradi, il cruise control adattivo, il display heads-up e l'assistenza al mantenimento della corsia.



