Foton Tunland G7: il pick-up che arriva dalla Cina

Si chiama Tunland G7 il primo pick up del brand cinese Foton ad essere importato sul nostro mercato tramite Eurasia Motor Company. Per diffonderlo nella Penisola ci sono, al momento, 30 punti vendita specializzati, che fanno parte di un progetto che prevede l'aggiunta di quasi un nuovo dealer a settimana.

Analizzando le caratteristiche del Tunland G7, scopriamo che ha un'altezza da terra minima di 20 cm, che è lungo 5,340 metri, largo 1,940 metri, ed ha un'altezza compresa fra 1,870 e 1,905 metri. Il cassone, invece, presenta una lunghezza di 1,520 metri, una larghezza di 1,580 metri, ed un'altezza di 44 cm. Questo pick-up, proposto in un'unica versione con tutto di serie, presenta il cambio automatico ZF in alternativa alla trasmissione manuale; il bloccaggio automatico del differenziale dell'asse posteriore; il turbo compressore a geometria variabile; ed un sistema di trazione 4x4 inseribile, a controllo elettronico, con quattro modalità di utilizzo e marce ridotte.

Sotto il cofano nasconde una motorizzazione diesel da 1968cc che esprime 162 CV di potenza e 388 Nm di coppia massima.

