Per Armada 2024 Nissan punta ancora sul potente motore V8

È un suv classico, grande e robusto come piace ai clienti Usa che rendono ancora oggi vivace con i loro gusti e le loro passioni un mercato (quello dei light truck) che è più vasto di quello delle normali automobili, visto che oltre il 90% delle famiglie americane possiede almeno un pick-up o un grosso suv.

Più che giustificato quindi l'impegno di Nissan Nord America che ha attualizzato il modello Armada. Lo fa mantenendo l'architettura body-on-frame e gli interni a sette o otto posti e puntando soprattutto sul poderoso V8 5,6 litri da 400 Cv.





Nessuna elettrificazione dunque e una offerta articolata in tre versioni tutte ben equipaggiate (SV, SL e la Platinum) e ritagliate su misura per competere con i classici brand di Detroit. Indipendentemente dal livello di allestimento sono di serie i sedili anteriori riscaldati, l'avviamento da remoto del motore (molto utile per chi vive nelle zone più fredde del Paese), i fendinebbia e le luci di marcia diurna a Led e, cosa sempre più rara, la ruota di scorta di dimensioni normali.

Spiccano poi come equipaggiamento di serie su tutte le versioni di Nissan Armada lo schermo touchscreen da 12,3 pollici per infotainment e navigazione, un hotspot Wi-Fi e quattro porte USB, le funzioni Apple CarPlay (wireless) e Android Auto (con cavo) la radio satellitare SiriusXM e Amazon Alexa integrato. Le versione Platinum si colloca al top della gamma Armada. Ha ruote da 22 pollici, sedili in pelle trapuntata, sedili anteriori e della seconda fila riscaldati (quelli anteriori anche ventilati), sedili della terza fila ripiegabili elettricamente, specchio retrovisore digitale e a richiesta un sistema di intrattenimento della seconda fila con due schermi da 8 pollici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA