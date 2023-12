Bugatti: un esemplare unico evoca la Type 57 SC Atlantic

Si chiama Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, ed è un esemplare unico che nasce dalla base della Chiron, ma prende spunto dalla Type 57 SC Atlantic degli anni '30. Per realizzarla è stato chiamato in causa il reparto Sur Misure della casa francese.





Infatti, la livrea blu argentata si ispira direttamente alla verniciatura del modello originale, al fine di ricreare il medesimo effetto cromatico, mentre la calandra presenta un elemento centrale più spesso, proprio come sulla Type 57 SC Atlantic. La stessa tonalità di blu si ritrova sui cerchi a cinque razze, che presentano anche accenti cromati, e sull'ala posteriore è stata disegnata a mano una sagoma della Type 57 SC Atlantic con le scritte "57" e "One of One". L'abitacolo si contraddistingue per la pelle "Gaucho", per la silhouette dell'Atlantic in "Lightning Blue" cucita a mano sui pannelli, per la sagoma dell'elefante di Rembrant Bugatti cucita sui poggiatesta, e per una sorta di targa identificativa, presente nel tunnel centrale, su cui campeggia la scritta "57 One of One".

