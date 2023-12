Škoda Enyaq si rinnova tra tecnologia e design

Più potenza, più autonomia e un nuovo software, per Škoda Enyaq - il primo SUV 100% elettrico della casa boema sviluppato sulla piattaforma Meb - che si aggiorna in vista del 2024. In virtù di questo aggiornamento, le nuove varianti di Enyaq ed Enyaq Coupé ricevono la sigla 85 mentre le precedenti 80 e 80x escono dal listino.





Aggiornamenti sono quelli a cui è stato sottoposto anche lo sportivo Enyaq Coupé RS che ora ha una potenza di picco di 250 kW. Per le nuove varianti 85x e Coupé RS, poi, la potenza massima di ricarica raggiunge i 175 kW in corrente continua, riducendo i tempi di sosta a 28 minuti per passare dal 10% all'80% della carica.

La gamma Škoda Enyaq nel passaggio al model year 24 riceve anche lievi modifiche estetiche ispirate alla nuova identità visiva del brand. Tra queste spiccano i rinnovati logo e lettering al portellone, mentre il marchio iV non è più presente e d'ora in avanti identificherà le varianti Phev dei modelli a combustione interna.

Più impattanti sono invece i miglioramenti tecnici, grazie ai quali Enyaq ed Enyaq Coupé My24 vedono aumentare tanto la potenza di picco quanto l'autonomia dichiarata in ciclo Wltp e offrono anche una maggior velocità di ricarica, puntando anche ad un'esperienza di guida più dinamica.

Škoda Enyaq 85 può percorrere fino a 566 chilometri in ciclo Wltp con una singola carica. Questo miglioramento vale anche per la versione Coupé 85, che in virtù della più efficiente aerodinamica vanta un'autonomia massima fino a 576 chilometri in ciclo Wltp.

Il nuovo motore elettrico montato sull'asse posteriore offre una potenza di picco di 210 kW (60 kW più delle versioni 80)e garantisce un maggior piacere di guida in ogni situazione. Sul piano prestazionale, Enyaq 85 ed Enyaq Coupé 85 accelerano ora da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, due secondi in meno rispetto alle versioni 80.

Le versioni bi-motore a trazione integrale Enyaq 85x ed Enyaq Coupé 85x mantengono la potenza massima di sistema di 210 kW, con un aumento di 15 kW rispetto alle precedenti 80x e raggiungono i 100 km/h da fermo in 6,6 secondi. Enyaq 85x può percorrere fino a 538 chilometri in ciclo Wltp con una singola carica, mentre la versione Coupé arriva a percorrere 10 chilometri in più.

Un'importante novità per la gamma Škoda Enyaq 2024 è poi la possibilità di preriscaldare la batteria. La funzione si attiva automaticamente e in maniera preventiva, quando si inserisce una stazione di ricarica ad alta capacità come destinazione nel sistema di navigazione o, in alternativa, può essere impostata manualmente tramite il sistema di infotainment dell'auto.

Sul fronte di prezzi, Škoda Enyaq 85 parte da 54.500 euro, che diventano 56.500 euro per Enyaq Coupé 85. Lo sportivo Enyaq Coupé Rs My24 parte da 66.300 euro. Le prime consegne della gamma Enyaq MY24, già ordinabile in tutte le Concessionarie Škoda ufficiali, sono previste in Italia nel corso di gennaio 2024.

