Allesley realizza i sogni più originali di facoltosi clienti

Il gruppo britannico HPL Prototypes che, nel massimo segreto, costruisce vetture di pre-serie per i grandi nomi (lo ha già fatto per Aston Martin, Bentley, Lotus, JLR e McLaren) viene ora allo scoperto per inserirsi nel mercato dei modelli extra-lusso bespoke, realizzati cioè su ordinazione.

Lo fa attraverso la nuova divisione Allesley che vuole riportare in vita il concetto di carrozzeria nato a Torino il secolo scorso. Quel modo di operare che, partendo da elementi meccanici forniti dalle grandi aziende, si concretizzava in auto (spesso spettacolari) costruite per un solo cliente o in piccolissima serie.

L'idea di HPL Prototypes, che potrà avvalersi delle sue risorse produttive e delle capacità artigianali, è quella di presentare nel 2024 col marchio Allesley un ultra-suv - destinato a far concorrenza ai vari modelli Rolls, Bentley e Lamborghini - e di cui per il momento è stato diffuso solo un disegno della silhouette.

I clienti (c'è da supporre facoltosi) potranno commissionare ad Allesley un'auto di loro completo gradimento, presumibilmente liberi dai limiti che i costruttori impongono anche nei programma di personalizzazione, con una carrozzeria 'su misura' e con interni esattamente disegnati e costruiti sui gusti, anche bizzarri, del committente.

"La prima auto commissionata ad Allesley ridefinirà gli standard in base ai quali vengono giudicati i veicoli su misura" ha affermato Paul Abercrombie, ceo di Allesley, senza però rivelare quale suv fungerà da base meccanica per il modello del debutto.

E parlando di questa auto ha detto che "unirà progettazione e produzione di precisione di livello mondiale con una qualità senza pari, sottolineando la nostra posizione di nuovo leader globale nella costruzione di carrozzerie ultra-lussuose. Darà così il via a quello che diventerà un portafoglio crescente dei veicoli più esclusivi che si siano mai visti".

