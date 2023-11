GWM WEY 03: l'ibrido plug-in da 136 km in EV

Tra le novità in arrivo per il 2024 c'è anche un Suv ibrido plug-in di Great Wall Motor (GWM), denominato WEY 03, pensato per inserirsi nella fascia di mercato del segmento C. Con una lunghezza di poco inferiore ai 4,70 metri, questa vettura ha le giuste dimensioni per poter affrontare viaggi importanti e divincolarsi nel traffico dei percorsi urbani.

Il tutto con un'abitabilità di rilievo anche nella zona posteriore per via di un passo pari a 2.745 mm.

La linea è moderna con un taglio originale dei gruppi ottici e della calandra, quest'ultima sulla variante Luxury, che abbiamo provato nel corso della presentazione alla stampa, è cromata, così come gli elementi che sottolineano la linea di cintura, la parte bassa delle portiere e la porzione che unisce i gruppi attici posteriori. Se all'esterno risulta equilibrato e forte di un certo carattere, questo Suv all'interno ripropone lo schema dei tre schermi, rispettivamente per la strumentazione, l'infotainment, ed il climatizzatore.



Quello incorniciato tra le razze dello sterzo è di 9,2 pollici, mentre il display per gestire la temperatura ed i flussi d'aria è di 9 pollici e si trova nella parte bassa della plancia.

Più in alto spicca l'ampia superficie touch, da 14,6 pollici, che consente di gestire il sistema multimediale.

Tante le voci disponibili per visionare e comandare ogni parametro della vettura.

In particolare, sulla variante AWD della nostra presa di contatto ci sono fino ad 8 modalità di guida che il guidatore può selezionare in base alla situazione dinamica.

Nei percorsi autostradali la WEY 03 sfoggia un comfort di un certo rilievo, grazie all'insonorizzazione particolarmente curata ed alla capacità di smorzare eventuali asperità.

Con la sua power unit ibrida plug-in, formata da un 2.0 turbo benzina a 4 cilindri e 2 motori elettrici, può contare su una potenza di sistema di 325 kW (442 CV) e 685 Nm di coppia massima, che le consente di ottenere riprese pronte e, dove consentito, una punta velocistica di 230 km/h, oltre ad uno tempo di 5,3 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Sui tratti misti lo sterzo leggero ed il rollio suggeriscono un'andatura più fluida che impegnata, e, in questi frangenti, il consumo dichiarato in modalità ibrida con batteria carica è di 0,5 l/100 km.

Differente la situazione in città, dove il pacco batteria da 34 kWh le consente di percorrere fino a 136 km ad impatto zero.

Ad ogni modo le anche quando entra in gioco il motore a benzina le emissioni di CO2 sono particolarmente contenute: nell'ordine dei 15 g/km.

Per ricaricare, poi, oltre alla possibilità di utilizzare colonnine da 11 kW a corrente alternata, questo Suv accetta anche una potenza di 50 kW da stazioni di ricarica a corrente continua. Per chi non necessita di una vettura con la trazione integrale, GWM propone anche la versione 2WD, con la sola trazione anteriore, una potenza di 270kW (367 CV), ed una coppia massima 500 Nm.

Con tutti gli ADAS che le conferiscono una guida autonoma di secondo livello, ed una dotazione completa, la WEY 03 avrà un prezzo di partenza, per il mercato europeo, compreso tra i 45.000 ed i 50.000 euro.

