Toyota Hilux Champ, ritorno al passato con un pick-up basico

Il segnale, molto forte, era stato dato da Toyota al recente Japan Mobility Show con il debutto del concept IMV 0, un pick-up basico dalle linee robuste e 'semplificate'. La Casa della doppia ellisse lo aveva immaginato per fornire alle aree meno industrializzate (e soprattutto ad una clientela con limitate disponibilità finanziarie) un mezzo di trasporto economico, solido e pronto per essere allestito in mille modi diversi, compreso il trasporto delle persone. Ma i tempi per portare sul mercato IMV 0 - o meglio il mdello di serie che ne derivava - erano evidentemente già decisi, e molto corti.



Ecco che Toyota Motor Thailand Co lo ha presentato ufficialmente al pubblico con la denominazione Hilux Champ a Bangkok il 27 novembre, dando il via alle ordinazioni con un listino che parte dal corrispettivo di 12mila euro.

Il nuovo Hilux Champ appartiene alla gloriosa serie IMV che è nata ne 2004 in Thailandia e che allora venne sviluppata con ingegneri locali nello spirito di genchi-genbutsu (andare alla fonte, in giapponese) con il preciso obiettivo di contribuire all'economia asiatica insieme alla popolazione asiatica.

Dal lancio del primo pick-up venti anni fa, l'IMV è stato introdotto in più di 180 Paesi e regioni in tutto il mondo per un totale di oltre 2,7 milioni di unità immatricolate nel mercato locale e di oltre 4 milioni di unità esportate. .

Per questa serie di pick-up Toyota ha deciso di tornare alle origini e creare un veicolo veramente conveniente e capace di soddisfare le esigenze dei clienti dopo aver studiato approfonditamente stili di vita e modalità di lavoro.

Hilux Champ - prodotto nello stabilimento di Samrong - è disponibile in versioni a passo corto e lungo e tre motori: benzina 2,0 litri, benzina 2,7 litri e diesel 2,4 litri.

Il telaio e il pianale sono dotati di fori per bulloni in varie posizioni in modo che possano essere facilmente fissati gli accessori personalizzati o gli allestimenti anche artigianali.

Per i clienti che vogliono farsi assistere nelle mille e mille personalizzazioni possibili, Toyota Motor Thailand fornisce informazioni su oltre 100 produttori di parti ed accessori in modo da soddisfare le più diverse richieste.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA