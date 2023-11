Via a produzione Double Cab Pick-Up Grenadier Quartermaster

Dalla linea di produzione di Ineos Automotive ad Hambach, in Francia, stanno uscendo i primi Double Cab Pick-Up Grenadier Quartermaster di serie. L'inizio delle consegne in Europa è previsto per dicembre 2023. Seguiranno spedizioni in Asia-Pacifico, Africa subsahariana e Medio Oriente. La vendita del modello Quartermaster in Nordamerica è invece prevista per l'inizio del 2024.

Chiamato con il nome dell'ufficiale dell'esercito responsabile della fornitura e della distribuzione dei rifornimenti, il Double Cab Pick-Up Quartermaster cinque posti è stato sviluppato in parallelo con la versione station wagon e costruito nello stesso stabilimento di Hambach, in Francia.

Svelato a luglio in occasione del Goodwood Festival of Speed, questo modello è progettato per offrire lo stello livello di capacità fuoristrada e affidabilità della variante station wagon, con però una versatilità di carico ancora superiore.

Le due versioni Quartermaster e Station Wagon condividono lo stesso telaio a longheroni a sezione scatolata con robusti assali rigidi, un riduttore a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili. Le motorizzazioni disponibili includono una scelta di motori benzina o diesel Bmw sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi, con trasmissione automatica Zf a otto rapporti.

Il Quartermaster è il modello più grande della linea Grenadier con un interasse di 3.227 mm, 305 mm in più della versione Station Wagon. Questo telaio allungato permette di ospitare un vano di carico ampio e versatile, in grado di sopportare un carico fino a 760 kg e di trasportare senza fatica un europallet standard (1.200 mm x 800 mm).

La variante autotelaio cabinato, realizzata sullo stesso telaio previsto per il Cab Pick-Up del Quartermaster, entrerà in produzione nel 2024 e sarà specificamente rivolta a esperti di allestimenti e produttori di carrozzerie per veicoli commerciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA