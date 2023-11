Lotus svela dettagli della sportiva Type 35 erede dell'Emira

Come già annunciato Lotus è decisa a diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2028, utilizzando come modelli 'core' tipologie estranee al passato del brand come la berlina Emeya, il suv Eletre e un suv di medie dimensioni di cui non si conosce ancora il nome. Tuttavia - si legge sul magazine britannico Auto Express - il costruttore di Hethel non rinnegherà la sua lunga tradizione nelle auto sportive, un heritage che nelle intenzioni del Gruppo cinese Geely che controlla Lotus continuerà, seppure con il solo sistema propulsivo elettrico.

Lo farà con una supercar (completamente elettrica) che sfiderà diversi futuri modelli ad alte prestazioni come la prossima generazione delle Porsche Cayman e Boxster. Conosciuta con il nome in codice Type 135 per ora, la nuova sportiva due posti Lotus dovrebbe essere svelata nel 2025 con le consegne dei primi esemplari ai clienti nel 2027.

L'auto sarà costruita nel Regno Unito e resterà in mostra per poco tempo nelle concessionarie Lotus accanto alla Emira, ultima sportive alimentata a benzina. Si sa anche non non utilizzerà la stessa architettura elettrica premium dei modelli Eletre e Emeya, ma sulle caratteristiche della Type 135 l'azienda mantiene il massimo riserbo.

Due immagini teaser diffuse dalla stessa Lotus svelano però che l'auto avrà una silhouette simile a quella dell'Esprit, soprattutto nella linea del tetto e nel taglio dei finestrini.

L'altro bozzetto - altrettanto 'buio' - fornisce una vaga idea di quello che potrà essere il frontale della della Type 135 che sarà caratterizzata da un esclusivo design dei fari molto simile a quello della Emeya.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA