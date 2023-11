Con Crown Signia Toyota entra nel mercato crossover premium

Dopo aver rilanciato con il recentissimo crossover Sport Hybrid il nome Crown in Giappone, Toyota si appresta ora a rafforzare l'appeal che questa denominazione ha sul pubblico (ha debuttato nel 1955) anche negli Stati Uniti. Lo farà, a partire dalla primavera dl 2024 con l'inedito crossover premium Crown Signia, che verrà mostrato in anteprima da domani 17 novembre al Los Angeles Auto Show.



Attualmente Toyota vende già la berlina ibrida Crown model negli Stati Uniti ma a partire dal prossimo anno il crossover Crown Signia - con il suo look da vettura elettrificata e una carrozzeria elegante quanto pratica - finirà certamente per allargare il bacino della clientela verso una fascia (fino ad oggi appannaggio in Usa del solo brand Lexus) interessata anche ai valori del premiumness.

Con Signia il nome Crown entra a far parte per la prima volta del club dei suv/crossover e "prende tutti gli attributi eccezionali del nome Toyota Crown - ha detto David Christ, vicepresidente del gruppo Tmna durante la presentazione a Malibu - modellandoli in un pacchetto funzionale e sofisticato che i clienti adoreranno".

"Questo è il primo ingresso in assoluto nella categoria dei suv crossover per il marchio più longevo di Toyota, e mostra come l'azienda continui a elevare i propri progetti, ad offrire qualità premium e a portare l'efficienza ibrida in nuove e versatili direzioni".

Crown Signia - che è costruita in Giappone sulla piattaforma Toyota New Global Architecture K (Tnga-K) sarà offerta in Usa con un solo tipo di propulsione, cioè il sistema Toyota Hybrid Electric Vehicle (Hev) con trazione integrale on-demand. Il motore quattro cilindri 2.5 litri è accoppiato a due unità elettriche per una potenza totale del sistema di 243 Cv.

Elementi distintivi di Crown Signia sono il suo aspetto sportivo e rassicurante al tempo stesso (con il frontale Toyota Hammerhead che prevede la griglia rifinita con elementi geometrici), le ruote da 21 pollici e la linea fluida del tetto che non toglie però funzionalità alla zona di carico.

Con il debutto della Crown Signia, Toyota disporrà presto di 19 modelli elettrificati negli Stati Uniti e questa auto in particolare - classificata Super Ultra Low Emission Vehicle (Sulev) - svolgerà un ruolo significativo nel raggiungimento della visione Beyond Zero del colosso giapponese che punta a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio con prodotti, servizi e operazioni.

