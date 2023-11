Alfa Romeo apre gli ordini della serie Tributo Italiano

Arriva la prima serie speciale Alfa Romeo Tributo Italiano pensata per omaggiare le origini del brand, ed ordinabile da oggi per i modelli Giulia, Stelvio e Tonale.

Con l'offerta Alfa Top Lease di Stellantis Financial Services Giulia e Stelvio Tributo Italiano sono proposte con una rata da 450 euro al mese, e la Tonale Hybrid Tributo Italiano con una rata di 350 euro al mese.





Per tutte e tre le vetture, alla scadenza del contratto, è possibile scegliere se sostituire l'auto con una nuova, riscattarla pagando la rata finale o rifinanziandola, oppure restituirla.

Proposte solamente nei colori Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa, Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano sfoggiano una griglia frontale con inserto "V" nero su Giulia e Stelvio, ed in Dark Miron per Tonale; i cerchi in lega da 21 pollici per Stelvio, da 19 pollici per Giulia, e da 20 pollici per Tonale, associati, nelle versioni top di gamma, alle pinze dei freno Brembo di colore rosso.

A conferire ulteriore caratterizzazione ai modelli in questione pensa un body kit inferiore in tinta con la carrozzeria, che fa il suo debutto sulla Tonale.

Gli interni si caratterizzano per i nuovi sedili sportivi in pelle nera con trattamento traforato che presenta accenni in rosso; per l'inedito logo distintivo sui poggiatesta anteriori; e per le cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta.

Elementi a cui, sulla Tonale Tributo Italiano si aggiungono la plancia "carbon design" con logo Alfa Romeo con illuminazione ambientale, ed il battitacco in alluminio.

La dotazione delle Alfa Romeo Tributo Italiano non trascura il comfort, come sottolineano la presenza del climatizzatore bi-zona; del volante riscaldato; dell'illuminazione ambiente, a cui si aggiungono, tra gli altri, i sedili anteriori ventilati e riscaldati ed un impianto audio Premium con 14 altoparlanti Harman Kardon. Stelvio e Tonale si arricchiscono anche del portellone posteriore elettrico "hands-free". A livello di propulsori, Giulia e Stelvio Tributo Italiano sono spinte dal 2.0 Turbo benzina da 280 CV o dal 2.2 Turbo Diesel da 210 CV con trazione integrale Q4, oltre che dal Turbo Diesel da 160 CV con la sola trazione posteriore. Tonale Tributo Italiano, invece, è offerta con il 1.5 ibrido da 160 CV, o con la power unit plug-in hybrid Q4 da 280 CV. Dal punto di vista dinamico spiccano le sospensioni attive con smorzamento a controllo elettronico. Mentre per la sicurezza non mancano i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2.

