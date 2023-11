Ford prepara lancio esclusiva Mustang GT California Special

Visto il successo delle serie speciali precedenti, Ford si prepara al lancio della inedita Mustang GT California Special che, come suggerisce il nome, dovrebbe debuttare il 16 novembre al Salone di Los Angeles, ribattezzato Auto Mobility LA.

Questa versione, che dovrebbe essere disponibile sia con carrozzeria coupé che cabriolet, potrebbe far parte della nuova famiglia Model Year 2025 che, com'è abitudine in Usa, viene lanciata a metà dell'anno precedente, cioè del 2024.

A confermare l'esistenza di questa nuova Mustang, che riprende il nome di un modello lanciato nel 1968 e poi riapparso nel 2019, è stato lo stesso di Ford, Jim Farley, che ha pubblicato sul suo account del social media X (precedentemente noto come Twitter) l'immagine della griglia dell'iconica sportiva dell'Ovale Blu dove compare la scritta GT/CS.

Ed è Farley a stimolare la curiosità con questo tweet: "Non vedo l'ora di mostrarvi quali saranno le prospettive per Mustang...".

E' probabile, scrive Car and Driver nel riportare la notizia, che la Mustang GT California Special riprenda alcuni stilemi delle serie che l'hanno preceduta come gli adesivi sulla carrozzeria, il design esclusivo dei cerchi e altri elementi esterni unici, nonché allestimenti interni specifici per GT/CS.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA