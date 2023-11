Byd Dolphin, imminente nuova elettrica high tech segmento C

Primo modello della serie Ocean e il primo ad adottare il concetto di design Ocean Aesthetics che conferisce all'auto un look distintivo ispirato all'intelligente mammifero marino, Dolphin - la C hatchback 100% elettrica del colosso cinese Byd - sbarca in Italia.



Il progetto è di rafforzare la strategia di 'attacco' di questo grande costruttore cinese al mercato del modelli 100% a batteria, mirando proprio nel segmento centrale cioè quello di Vw ID.3, Cupra Born e Renault Megane E-Tech Electric. Lo fa con un modello che unisce caratteristiche elettriche e di qualità generale con un listino che la rende davvero interessante.

Lo stesso Michael Shu, direttore generale e amministratore delegato di Byd Europa e responsabile dell'international cooperation division - ha sottolineato al riguardo che "Byd è convinta che la mobilità elettrica ad alta tecnologia debba essere disponibile e accessibile a tutti". "Per questo motivo, abbiamo progettato e realizzato la Dolphin in modo che fosse intelligente e tecnologicamente avanzata, ma ad un prezzo interessante".

La gamma per l'Italia di questa 5 porte da 4,29 metri di lunghezza si articola in quattro diversi allestimenti - Active, Boost, Comfort e Design - che non corrispondono unicamente ai livelli di finitura e delle dotzioni, ma anche alle caratteristiche elettriche.

Dolphin Active monta infatti una batteria da 44,9 kWh (disponibile dal primo trimestre 2024) che può essere caricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW. E' abbinata a un motore da 70 kW (95 Cv) Il prezzo, al lordo degli incentivi, è di 30.790 euro.

La versione successiva sale nei livelli energetici e di potenza. Si chiama (non a caso) Dolphin Boost e utilizza la stessa batteria da 44,9 kWh della Active ma che elementa un motore da 130 kW (176 Cv). A livello di contenuti tecnici aggiunge i cerchi da 17 pollici e sospensioni posteriori multi-link. Il prezzo è di 31.790 euro.

Per il nostro mercato Byd propone poi la Dolphin Comfort con batteria da 60,4 kWh che assicura un'autonomia di 427 km con possibilità di ricarica in CC a 88 kW - per passare dal 30 all'80% in 29 minuti - mentre in CA si possono utilizzare colonnine fino a un massimo di 11 kW.

Dolphin Comfort propone un motore da 150 kW (204 Cv) che consuma 15,9 kWh ogni 100 km e viene proposta al prezzo, prima dell'applicazione degli eventuali incentivi, di 35.790 euro.

Infine Dolphin Design che ha le stesse specifiche tecniche della Comfort, ma con l'aggiunta di contenuti come il tetto panoramico, il cavo VtoL (Vehicle to Load per caricare dispositivi esterni, i vetri privacy posteriori e - in abitacolo - la ricarica wireless per smartphone. In questo caso il prezzo è di 37.790 euro.

Una breve prova su strada, effettuata nella viabilità di Milano e del suo hinterland, proprio con quest'ultima versione della Dolphin ha messo in luce le sue numerose doti, oltre a qualche lieve pecca, come la dimensione troppo ridotta del comando cambio e la ridondanza di avvertimenti sonori, peraltro eliminabili da menù.

Già sedendosi al volante della Byd Dolphin si ha comunque una prima sorpresa positiva: il grande display centrale, che è in pratica la 'stanza dei bottoni' di questa 5 porte elettrica, può essere facilmente ruotato - con un comando sul menù - dalla posizione orizzontale, che è ideale per l'intrattenimento e le regolazioni, a quella verticale, perfetta invece per la navigazione.

Parlando dell'abitacolo della Dolphin non si può non apprezzare la presenza di sedili sportivi rivestiti in pelle vegana per il guidatore e per il passeggero così come - grazie alle caratteristiche della e-Platform 3.0 che Byd utilizza anche per i suoi modelli di fascia superiore - chi siede dietro possa sfruttare sedute molto comode e ampio spazio per le gambe.

Su strada Byd Dolphin Design (come la Comfort) grazie ai 310 Nm erogati dal motore sincrono a magneti permanenti può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi con una spinta costante fino al raggiungimento di una velocità massima di 160 km/h, ben oltre i limiti legali.

Il guidatore della Dolphin può sfruttare quattro modalità di funzionamento - Sport, Normal, Economy e Snow- e il sistema di frenata rigenerativa coordinata Crbs per il recupero in modo efficiente dell'energia.

In tema di tecnologie che Byd ha introdotto nella Dolphin non può essere dimenticata la pompa di calore integrata ad alta efficienza, di serie in tutte le versioni.

E il primo sistema di gestione termica degli accumulatori in questo settore ed è capace di aumentare l'efficienza termica fino al 15% in inverno sfruttando il calore residuo dell'ambiente, della catena cinematica, dell'abitacolo e persino delle batterie stesse.



