Con Hyundai Ioniq 5 N il piacere di guida è 'racing'

Il livello di divertimento alla guida punta ad alzare 'asticella con Hyundai Ioniq 5 N, il primo modello di Hyundai N 100% elettrico. Per raggiungere l'obiettivo, la casa coreana ha fatto ricorso a tecnologie nate in ambito motoristico e al lavoro sui rolling lab elettrificati.

Già nel 2015 il marchio N aveva definito la sua visione di un futuro sostenibile per la prossima generazione di appassionati di guida, presentando la N 2025 Vision Gran Turismo. I passi successivi della strategia di elettrificazione di N sono stati il prototipo Rm20e e l'auto da corsa Veloster N Etcr.

Nel 2022, il marchio N ha presentato poi il Rolling Lab Rn22e, un laboratorio mobile progettato per trasmettere l'esperienza di elettrificazione di N alla prima Ev di produzione di Hyundai, Ioniq 5 N.

Oggi l'Electric-Global Modular Platform (E-Gmp) di Hyundai consente a Ioniq 5 N prestazioni da circuito. L'E-Gmp di Ioniq 5 N è la prima a essere equipaggiata con la batteria Hyundai di quarta generazione da 84 kWh, che fornisce una maggiore potenza grazie a un inverter a due stadi con una maggiore efficienza energetica, facendo girare i motori elettrici fino a 21.000 giri/minuto ed erogando 478 kW / 650 Cv con N Grin Boost attivato.

Per mantenere le prestazioni anche in curva, i rinforzi applicati al telaio forniscono una maggiore rigidità torsionale e una sensazione di sterzata diretta, consentendo una guida ispirata ai rally.

L'N Pedal, poi, è stato sviluppato come soluzione per affrontare il peso e le dimensioni dei veicoli elettrici. Questo software intelligente è progettato per fornire una risposta istantanea in curva e una maggiore sensibilità dell'acceleratore per un'esperienza di guida più intensa.

Non manca nemmeno l'N Drift Optimizer, che aiuta a mantenere l'angolo di deriva, facilitando il controllo del veicolo e rispondendo agli input in tempo reale. La funzione integrata Torque Kick Drift consente poi al conducente di simulare l'azione del comando della frizione dei veicoli Ice a trazione posteriore, per situazioni di guida che richiedono un avvio più immediato della derapata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA