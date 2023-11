Pick-up Ram 1500, debuttano gli inediti 6 cilindri Hurricane

Ram, il brand americano del Gruppo Stellantis che è dedicato al vasto mondo dei pick-up e ai veicoli professionali, ha portato al debutto il modello 1500 che propone la nuova famiglia di motori Hurricane 6 cilindri in linea da 3,0 litri che offre ancora più potenza, più prestazioni e più efficienza. Oltre ai modelli con motori benzina, Ram proporrà il modello 1500 REV 2025 totalmente elettrico (che arriverà nel quarto trimestre del 2024) e successivamente il 1500 Ramcharger completamente nuovo, anch'esso elettrico e con un'autonomia ancora maggiore.

"Il nuovo Ram 1500 2025 offre qualcosa in più ai nostri clienti: più potenza, più prestazioni e più efficienza nei consumi grazie ai nostri nuovissimi motori Hurricane da 3,0 litri - ha dichiarato Tim Kuniskis, ceo del marchio Ram di Stellantis - con la possibilità di scegliere tra i nuovi e collaudati motori termici o le nostre imminenti offerte di modelli elettrici, Ram è costruito per essere al servizio dei clienti ovunque".

"Le nostre nuove offerte di motorizzazione si aggiungono alla combinazione unica di uno stile audace, innovazione e tecnologia all'avanguardia, durata e performance che i clienti Ram hanno imparato a conoscere e amare".

La gamma comprende il nuovo allestimento ultra-premium Tungsten che si aggiunge ai modelli Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Rebel, Limited Longhorn e Limited. Costruito a Sterling Heights in Michigan, il Ram 1500 Model Year 2025 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2024. I prezzi saranno annunciati a ridosso della sua commercializzazione.

I nuovi propulsori 6 cilindri in linea, membri della famiglia Hurricane Twin-Turbo, con la loro potenza di 420 Cv sono i più performanti del segmento e generano più potenza e coppia rispetto ad altri motori V8 aspirati e 6 cilindri high performance nel segmento dei veicoli leggeri.

Nella gamma 2025 si uniscono al Pentastar elettrificato V6 eTorque da 3,6 litri e al debuttante 6 cilindri Hurricane High Output (H/O) da 3,0 litri tipo Straight-Six Turbo (SST) da 540 Cv. Tutte le motorizzazioni offerte con il Ram 1500 Model Year 2025 sono abbinate a una trasmissione automatica a otto rapporti TorqueFlite che ottimizza i cambi di marcia per il risparmio di carburante, le prestazioni e la guidabilità.

La base del nuovo motore Hurricane - che è prodotto nello stabilimento Stellantis di Saltillo Engine in Messico - è un blocco in alluminio pressofuso con coppa dell'olio strutturale anch'essa in lega di alluminio. Gli ingegneri dei sistemi di propulsione Stellantis hanno utilizzato tecnologie all'avanguardia per ridurre le emissioni e ottenere la potenza di un grande motore, tra cui: due turbocompressori a bassa inerzia e ad alto flusso che sono dedicati indipendentemente ai gruppi di tre cilindri per una risposta rapida agli input dell'acceleratore. Ram 1500 fa parte del contributo significativo del marchio al piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti.

La riduzione delle emissioni di gas serra è un elemento chiave del piano strategico Dare Forward 2030. Stellantis si è impegnata a ridurre l'impronta di carbonio del 50% entro il 2030 e a raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2038.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA