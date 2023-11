La Nuova Tivoli firmata KgMobility tra design e tecnologia

La nuova Tivoli firmata KgMobility (ex SsangYong), importato e distribuito in Italia unicamente dal Gruppo Koelliker, punta su tecnologia e dettagli di design. Il B-Suv va ad arricchire l'offerta di mobilità di Kgm in Italia, che non si limita alla produzione e alla vendita di automobili tradizionali ma si spinge fino alla fornitura di servizi di mobilità con un occhio di riguardo al futuro del settore.

La Nuova Tivoli, di cui è stata da poco aperta l'ordinabilità, è progettata attorno ad un design caratteristico e dettagli che emergono sia dal nuovo frontale anteriore con luci a Led abbinate a spunti di design contemporaneo, sia dal posteriore con il nuovo portellone dalle forme più sportive.

Anche l'interno della Nuova Tivoli va in questa direzione, con l'abitacolo completamente incentrato sul conducente, dall'aspetto elegante e completamente integrato grazie a comandi intuitivi e strumenti interconnessi.

Un aspetto distintivo della Nuova Kgm Tivoli è l'offerta di un unico livello di equipaggiamento, grazie al quale gli acquirenti potranno godere di tutte le caratteristiche utili e avanzate all'interno di questa versione, senza la necessità di opzioni aggiuntive.

Tra le dotazioni di serie, ci sono il climatizzatore bizona, i sedili anteriori riscaldati, l'infotainment Android e CarPlay, il volante in pelle riscaldabile e regolabile, lo specchio interno fotocromatico e quelli esterni ripiegabili elettricamente.

Sotto al cofano, batte il motore Gdi-turbo da 1,5 litri e 135 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce che garantisce una maggiore efficienza dei consumi e prestazioni silenziose. Lo spazio di carico flessibile con un ampio volume di bagagli adatto a un Suv di medie dimensioni ha una capacità di carico da 423 a 1.115 litri.

Disponibile nelle varianti pastello Grand White e metallizzato Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black, la Nuova Tivoli sarà in vendita presso i Koelliker Store a un prezzo chiavi in mano di euro 22.900.



