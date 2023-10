Škoda Auto anticipa aspetto e dettagli della nuova Superb

In attesa della 'SuperbPremiere' che sarà trasmessa in diretta web il 2 novembre alle ore 19:00 Škoda Auto anticipa con un video teaser il lancio della quarta generazione della Superb.

L'evento potrà essere seguito - nelle versioni in inglese e in ceco - sul sito Škoda Storyboard e sul canale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=gqtFlkWYO14) ma anche sulle sezioni Škoda di X e LinkedIn.

Dopo numerose anticipazioni, comprese quelle con le immagini dei prototipi in collaudo, il video diffuso da Škoda permette di scoprire i punti salienti degli esterni e degli interni di Superb, sia in versione berlina che station wagon Combi. È il caso delle proporzioni dinamiche della nuova carrozzeria, dei fari Matrix Led ridisegnati e delle luci posteriori (sempre a Led) con elementi cristallini, il tutto in perfetta coerenza con il nuovo linguaggio di design Modern Solid di Škoda.

Gli interni sfoggiano nuovi Smart Dials e la leva selettrice per il cambio montata sul piantone dello sterzo. Škoda ha scelto per la quarta generazione della Superb una gamma di motori 'full ICE' composta da sei unità termiche, incluse versioni ibride plug-in e ibride leggere.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA