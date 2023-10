Evoluzione Mini con Countryman benzina e Cooper elettrica

La nuova generazione della Mini si appresta ad arrivare anche in Italia, partendo dalla versione più venduta nel nostro Paese, cioè la Countryman serie U25 con motori termici affiancata dalla Mini Cooper 3 porte full electric serie J01, due vetture che erano state svelate in anteprima alla recente IAA Mobility di Monaco. Dopo l'avvio della prevendita, avvenuto per entrambi i modelli il 18 ottobre, la produzione inizierà il primo novembre con la previsione di consegnare i primi esemplari in febbraio per la Countryman e in maggio per la Mini Cooper 3 porte full electric. Per il momento nuova Mini Countryman sarà proposta in Italia nelle sole versioni con motore benzina mild hybrid 3 cilindri 1.5 da 170 Cv oltre che nell'allestimento esclusivo John Cooper Works All4 con il 4 cilindri 2.0 da 300 Cv.

Quattro gli allestimenti che sono previsti con il motore 170 Cv (Essential, Classic, Favoured e JCW) per prezzi compresi fra 34.900 e 42.560 euro. Per la Countryman John Cooper Works All4 - che viene proposta evidentemente con il solo allestimento JCW - il prezzo è stato fissato in 51.000 euro.

La nuova generazione della Mini 3 porte debutta invece con la sola versione All-electric Mini Cooper che ricalca negli allestimenti l'offerta Coutryman, con livelli Essential, Classic, Favoured e JCW. La famiglia Mini Cooper 100% a batteria si sdoppia in due modelli: la E con motore da 135 kW (184 Cv) e la SE con motore da 160 kW (218 Cv).

Per la Mini Cooper E il listino spazia dai 32.300 euro della Essential fino ai 40.470 della JCW. Nel caso della più potente Mini Cooper SE (che ha 402 km di autonomia contro i 305 della E) il costo su strada varia fra 36.300 e 44.470 euro.



