Con Fastback debutta in Brasile secondo Suv firmato Abarth

Cresce di popolarità il marchio Abarth in Brasile e, per allargare la propria platea, dopo la Suv compatta Pulse ecco arrivare nelle 70 concessionarie del Paese sudamericano la novità della Sport utility coupé di grandi dimensioni, la Fastback. Derivata dall'omonimo modello Fiat, commercializzato in Brasile e America Latina, la nuova proposta a ruote alte dello Scorpione monta un motore turbo a benzina da 180 Cv che assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità di punta di 220 km/h.

Rispetto alla proposta Fiat sfoggia uno stile più sportivo e novità tecniche che promettono un piacere di guida all'altezza delle aspettative generate dal brand. Prodotta nel Polo Automotivo Stellantis di Betim, vanta uno sterzo più diretto, ruote di dimensioni maggiori (standard le 18"), assetto rivisto, controlli elettronici adeguati alle performance del veicolo, doppio tubo di scarico con sonorità specifiche. La Abarth Fastback che sarà venduta anche nei 500 saloni Fiat brasiliani ha, naturalmente, nella preparazione del motore l'essenza stessa del modello: più coppia e potenza rispetto alla versione della Casa torinese, sono accompagnate da una trasmissione rivista nei rapporti, per esaltare le qualità dinamiche del veicolo.

Accreditato appunto di 180 Cv di potenza massima con funzionamento a benzina, la Fastback guadagna 5 Cv con l'utilizzo dell'etanolo come carburante. Invariata, invece, in entrambi i casi la coppia massima assicurata dal quattro cilindri T270, pari a 270 Nm. Nonostante la caratterizzazione grintosa, questa Abarth mantiene caratteristiche interessanti per il fuoristrada leggero, con un altezza da terra di 215 mm, un angolo di attacco di 20 gradi e uno di uscita di 23 gradi. Il cambio automatico a sei rapporti prevede tre modalità di utilizzo: normale, sport e comfort. La dotazioni di serie comprende lo schermo in plancia da 10,1 pollici, i proiettori full led, la climatizzazione a regolazione elettronica e il sistema di ricarica senza fili per gli smartphone.

“La Abarth Fastback è una Suv che traduce l'essenza dello scorpione, con un design audace unito a prestazioni sportive, attributi molto apprezzati dai brasiliani - sottolinea Herlander Zola, vicepresidente Fiat e Abarth per l'America del Sud -. Di sicuro, sposterà il mercato e attirerà l'attenzione ovunque andrà. Il lancio di Fastback Abarth è un altro passo verso l'inizio della nuova era del marchio in Brasile. Stiamo ancora facendo progressi nell'espansione della nostra rete di rivenditori".

