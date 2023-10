Per Volvo Em90 Mpv dopo premiere debutto sul mercato in Cina

Sarà inizialmente prenotabile in Cina il nuovo Em90 Mpv, prima monovolume elettrica di Volvo che, confermano dalla Svezia, sarà svelata il prossimo 12 novembre.

Gli ordini si apriranno in contemporanea alla presentazione internazionale. Nell'annunciare l'imminente avvio delle vendite per il mercato all'interno della Grande Muraglia, il costruttore scandinavo ha fornito nuove anticipazioni sul veicolo.

In particolare, in merito alla sicurezza, da Goteborg sottolineano, l'adozione del Safe Space che "comprende un'ampia gamma di sistemi di protezione e di assistenza alla guida avanzati. Grazie a tecnologie software e a numerosi sensori, tra cui telecamere ad alta definizione, telecamere surround view, radar a onde millimetriche e sensori a ultrasuoni, le avanzate funzioni di assistenza offrono al conducente tutto il supporto necessario per guidare con sicurezza ed evitare le collisioni nelle situazioni di traffico reali".

Per quello che, invece, riguarda la protezione delle batterie, si evidenzia la scelta per una struttura in acciaio e alluminio che assicura elevati livelli di resistenza in caso di urti laterali. "Caratterizzato da una notevole larghezza - anticipano dalla Svezia - e da un ampio spazio per le gambe, oltre che da svariate soluzioni di stivaggio intelligenti, l'abitacolo della EM90 si rivela uno spazio confortevole e intelligente adatto a tutti i passeggeri. La EM90 è dotata di serie della nostra esclusiva tecnologia di purificazione dell'aria.

Indipendentemente dalla località di viaggio, l'aria che si respira all'interno dell'EM90 sarà sempre più pulita di quella esterna. Il sistema di pre-ionizzazione e il filtro a base di fibre dell'impianto di purificazione dell'aria arrivano a eliminare fino al 95% di tutti i particolati PM 2,5".

Tra gli accessori esclusivi della nuova monovolume di fascia alta, lunga oltre 5 metri, da segnalare l'impianto hi-fi Bowers & Wilkins da 2.460 watt con 21 casse, altoparlanti inseriti anche nei poggiatesta, e fedeltà d'ascolto in 3D.

"La EM90 è stata progettata per offrire confort e tranquillità all'insegna dello stile scandinavo - sottolinea Erik Severinson, responsabile globale dei programmi per le nuove auto - È un'auto che definisce un nuovo standard di lusso moderno, un termine che oggi è spesso considerato equivalente all'espressione qualità della vita".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA