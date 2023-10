Mercedes CLE Coupé, prima italiana a Auto Moto d'Epoca

Riunione di famiglia a Bologna per l'accoppiata Mercedes nuova Classe E e nuova CLE, cioè l'elegante coupé che mette a disposizione degli appassionati una vera elegante e comoda 2 porte sportiva. Che lo fa - va ricordato - condividendo alcune prerogative (come i motori e la piattaforma digitale) con la stessa Classe E, come la terza generazione del sistema di infotainment Mercedes-Benz User Experience (Mbux).

Il tutto nel nome dell'heritage della Stella a Tre Punte e del tema (appunto le grandi coupé nella storia Mercedes) a cui è stato dedicato lo stand del brand all'evento Auto & Moto d'Epoca a BolognaFiere dove, appunto, è avvenuta la premiere Italiana di CLE Coupé.

Una rilassante cavalcata autostradale al volante della berlina Classe E con motorizzazione OM 654 M a gasolio ci ha portati da Milano al capoluogo emiliano, giusto in tempo per vivere in diretta la grande parata che ha attraversato le strade di Bologna con una eccezionale carovana di 'gioielli' della Stella, guidata dalla iconica SLR 'ali di gabbiano'.

Va detto che la nuova Classe E (lunga 4.949 mm e caratterizzata da un passo più lungo di 2.961 millimetri, venti in più rispetto al modello precedente) ha le dimensioni e il carattere di una vera ammiraglia Mercedes, portando evidentemente queste doti di confort, prestazioni e 'immagine' in un segmento che è sempre top, ma un po' più accessibile di quello della Classe S.



Il listino italiano della Classe E - proposta in otto versioni - parte infatti da 68.531 euro per la E 200mild hybrid benzina da 204 + 23 Cv e che ha il cuore di gamma nella E 220 d Advanced a gasolio mild hybrid (69.885 euro) che è davvero una 'stradista' contemporanea, cioè capace di conciliare prestazioni e rispetto dell'ambiente.

I motori ibridi leggeri diesel e benzina di Classe E sono dotati, oltre che di turbocompressore, di assistenza intelligente con generatore di avviamento integrato (ISG). Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW (23 Cv) e una coppia aggiuntiva di 205 Nm.

Su tutti svetta il 4 cilindri 2.0 turbodiesel della E 220d che ci ha mostrato nel viaggio verso Bologna come sia in grado di sfruttare convenientemente i 440 Nm di coppia e che, soprattutto, può consentire alle velocità 'Codice' percorrenze dell'ordine dei 20 km con un litro di gasolio.

Ma veniamo alla recentissima CLE Coupé che, dopo il debutto in estate, si appresta ad arrivare anche nelle concessionarie italiane di Mercedes con una gamma composta da quattro versioni ed un listino che parte (per la CLE 220 d Coupé) da 62.443 euro e spazia fino ai 90.442 della CLE 450 4Matic Coupé. Come la Classe E anche la CLE Coupé propone i motori 4 e 6 cilindri della Family of Modular Engines (Fame) che comprendono i modelli OM 654 M a gasolio e M 254 e M 256 M a benzina. Le potenze erogate variano da 200 a 381 Cv e tutte le versioni sono equipaggiate con il cambio 9G-Tronic adattato all'architettura mild hybrid.

Ed esattamente come nella Classe E, il sistema ISG aggiunge con l'electric boost una potenza di 17 kW (23 Cv). Anche per CLE la gamma verrà completata con le versioni plug-In che permettono di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica per oltre 100 chilometri (Wltp). Quello di CLE Coupé non è solo un design iconico ma è anche un design espressivo e muscolare - come mostrano i parafanghi posteriori allargati - che unisce modernità e 'status' alle tipiche proporzioni del marchio Mercedes-Benz.

Pronta ad esaudire i desideri di molti clienti che oggi guidano le Classe C o le Classe E, CLE Coupé mostra una sezione frontale inclinata in avanti (il cosiddetto 'muso di squalo') con cofano ribassato, fari piatti a Led e griglia del radiatore tridimensionale. Anche la coda è caratterizzata da superfici fluide, transizioni morbide e fari a Led in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

Grazie al suo concetto dimensionale, in particolare al passo più lungo di 25 millimetri, la CLE Coupé offre più spazio rispetto alla Classe C Coupé. In particolare, i passeggeri posteriori beneficiano di 10 millimetri in più di spazio per la testa, 19 millimetri in più per spalle e gomiti e 72 millimetri in più per le ginocchia. E non va trascurato il fatto che il bagagliaio offre 60 litri di volume in più. Nella CLE Coupé la nuova architettura elettronica con la terza generazione del sistema Mbux fa di questo modello la due porte sportiva più intelligente della Stella raggiungendo una nuova dimensione di personalizzazione e interazione. Sistema di infotainment, assistente linguistico, quadro strumenti, display centrale ed head-up display (opzionale) condividono infatti un computer centrale molto potente che aumenta le prestazioni.

