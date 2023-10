Honda e:Ny1, rilassante e dinamico B-suv 100% elettrico

Con il nuovo B-suv e:Ny1, Honda lancia il suo secondo modello completamente elettrico per l'Europa, che è caratterizzato da un design audace e un carattere complessivo che diventerà l'identità valida per tutti i futuri Ev europei della Casa giapponese, compresi gli inediti badge H in bianco.

Honda e:Ny1 è stato sviluppato con l'idea di offrire nuovi valori, nuove sensazioni e nuove esperienze ai proprietari di modelli elettrici attuali (come evoluzione dell'esperienza Bev) e soprattutto futuri, intercettando gusti ed esigenze della clientela più giovane .

Seguendo la visone che pone sempre l'uomo la centro di ogni nuovo modello, Honda ha sviluppato e:Ny1 mirando innanzitutto a offrire una dinamica di guida divertenti, fluida e raffinata, trasferendo il carattere e la versatilità che hanno reso celebre il marchio Honda anche al mondo della nuova mobilità elettrica. Per questo il B-suv è basato sulla piattaforma di nuova concezione F con motore anteriore ad alte prestazioni (che verrà usata anche in altri modelli medio piccoli di Honda di tutto il mondo) e che - grazie alla più recente tecnologia per la gestione delle batterie agli ioni di litio da 68,8 kWh - offre un'autonomia (Wltp) di 412 km e la possibilità di ricariche veloci che consente di passare dal 10 all'80% in circa 45 minuti. Il gruppo propulsivo '3 in 1' - che comprende anche la trasmissione - è tutto concentrato all'anteriore ma grava sull'avantreno con un peso di soli 77,40 kg (compreso l'olio) influendo minimamente sul comportamento della vettura e sulle tipiche reazioni sottosterzanti di una trazione anteriore.

Nel nuovo B-suv e:Ny1 di Honda Il motore da 150 kW (204 Cv) ad alte prestazioni vanta un'efficienza del 92% (valore davvero elevato) e grazie ad una coppia massima di 310 Nm spinge l'auto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, con una accelerazione 'sportiva' nei primi metri dallo spunto da fermo.

La velocità massima è invece limitata elettronicamente a 160 km/h ma questo valore - apparentemente bassa - corrisponde nella realtà alla zona 'alta' delle andature (130-140 km/h) che normalmente vengono tenute dai guidatori di vetture elettriche in autostrada. Da notare che è presente un sistema di gestione termica avanzata della batteria (con circuito raffreddato ad acqua) per garantire un'erogazione di potenza costante senza surriscaldamento.

La configurazione dinamica di Honda e:Ny1 sfrutta un telaio leggero ma rigido per ottimizzare il comportamento anche nelle condizioni più severe e migliorare l'efficienza. E' costruito con un mix di acciai ad alta resistenza - lo stesso materiale usato per il 47% del peso della carrozzeria - così da ottenere rigidità e massa ridotta (oltre 100 kg in meno rispetto ad alcune rivali europee).

Se confrontato con il suv HR-V, il nuovo Honda e:Ny1 vanta anche rinforzi ad alta resistenza sul pianale, sui pannelli del tetto e anche nei passaruota anteriori, per offrire una base più solida per garantire la dinamicità di un modello 100% elettrico. Ricordiamo che e:Ny1 ha dimensioni similari a quelle di HR-V: 4.387 mm di lunghezza, 1.584 di altezza,1.790 di larghezza e un passo di 2.607 mm. Anche nel nuovo B-suv elettrico Il controllo dinamico della stabilità Honda garantisce un comportamento in curva fluido e lineare, con un feedback che permette a chi è al volante di 'sentire' la trazione disponibile e di adeguare di conseguenza l'andatura. Lo sterzo è leggero e agile alle basse velocità e risulta più fermo quando sale la velocità, una prerogativa questa che Honda ha appositamente voluto per la versione europea di e:Ny1.

Restando in tema di 'fine tuning', cioè di quelle messe a punto che vanno oltre alla sicurezza e al piacere di guida, va segnalato che Honda ha chiesto ai tecnici di offrire accelerazioni e decelerazioni fluide e comode per ridurre al minimo il mal d'auto che talvolta si prova a bordo degli Ev.

Previste tre modalità di guida - Sport, Normale ed Econ - che permettono di bilanciare le caratteristiche e l'efficienza della guida. In Econ la risposta dell'acceleratore viene ridotta, privilegiando il risparmio energetico. La modalità Sport invece regala un'esperienza di guida più esaltante con accelerazioni reattive, mentre la modalità Normale offre un equilibrio ottimale tra le performance e il confort di viaggio.

Del resto uno dei punti forti di e:Ny1 è la possibilità di godere di un ambiente interno rilassante in viaggio sia per la maggiore attenzione data alla silenziosità dell'abitacolo che per il filtraggio delle vibrazioni, raggiungendo i livelli generalmente offerti da modelli di categoria superiore. Da segnalare la presenza di un esclusivo sistema antirumore, con un ammortizzatore dinamico aggiunto sulla barra ad H che si combina con il basso peso del sottotelaio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA