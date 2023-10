Lexus con due concept elettrici al Japan Mobility Show

In occasione del Japan Mobility Show, che inizia oggi a Tokyo, per concludersi il 5 novembre, Lexus presenta in anteprima mondiale nuovi concept elettrici a batteria.

Il primo, denominato LF-ZC, è un concept di berlina elettrica che anticipa un modello previsto per il 2026; il secondo, che risponde alla sigla identificativa LF-ZL, rappresenta la visione del brand di un Suv a batteria. Entrambi i prototipi sottolineano l'obiettivo di Lexus di diventare un brand di veicoli elettrici a batteria in Europa entro il 2030, ed a livello globale entro il 2035.





Se la LF-ZC simboleggia il percorso di elettrificazione di Lexus, identificato da proporzioni slanciate, baricentro basso, ed abitacolo spazioso; LF-ZL offre uno sguardo verso il futuro: grazie ad un'esperienza di guida personalizzata, basandosi sulle abitudini del guidatore, suggerimenti per favorire l'interazione con l'auto. Le vetture si contraddistinguono per un design definito Provocative Simplicity, sottolineato da una presenza provocatoria abbinata ad uno stile raffinato. Forme accattivanti, compatte e ribassate tese a suscitare un forte impatto emotivo.

I concept, inoltre, sono dotati di un abitacolo intelligente completamente digitale e presentano un nuovo software di interfaccia Arene OS che consentirà di aggiornare progressivamente le funzioni in base all'evoluzione dei sistemi di sicurezza e delle funzioni multimediali.

