Genesis XV, designer indipendente ipotizza un suv sportivo

Forte del successo incontrato nei mercati in cui opera, primo fra tutti quello degli Stati Uniti, Genesis (il brand alto di gamma del Gruppo Hyundai) potrebbe spingersi oltre all'attuale portfolio di berline e suv premium, entrando - ad esempio - nella nicchia dei modelli prestazionali.

Sulla base di queste voci, il designer coreano Younghyun Jo ha intrapreso di sua volontà il progetto indipendente Genesis XV immaginando quello che potrebbe essere un suv sportivo che, nell'idea di base, dovrebbe offrire prestazioni simili a quelle del Lamborghini Urus Performante.





Lo studio di Younghyun Jo - evidenzia il magazine Carscoops nel riportare la notizia - propone un design più spettacolare di qualsiasi attuale suv del marchio anche se una serie di elementi stilistici aiutano a dare al concept XV un look familiare rispetto ai modelli Genesis esistenti, anche se l'insieme è significativamente più affilato e aggressivo.

Il frontale è dominato dalla grande firma luminosa a Led simile a quella dell'X Speedium Coupe Concept del 2022 e del successivo X Convertible Concept (a cui è stato assegnato il 2023 Car Design Award come Concept Car Of The Year).

Tutto questo conferisce all'ipotetico supersuv molto carattere e una personalità estroversa proprio come l'Urus, pur mancando (ad esempio per il muso troppo alto sulla strada) dei tipici stilemi dei modelli alte prestazioni.

Visto di lato, XV si distingue per i passaruota che hanno un insolito design affilato e frastseghettato in quanto (afferma Younghyun Jo ) ispirati al motore a reazione di un aereo. Alla unicità di questo studio di suv contribuisce il fatto che la carrozzeria è a due porte con montanti C costituiti da due spessi triangoli collegati tra loro.

La zona di coda si integra perfettamente con il resto dell'esterno grazie alle barre luminose a Led a tutta larghezza, agli accenti neri e al motivo a rete 3D presente anche nella mascherina.

E che si tratti di un modello 100% elettrico viene svelato dall'elemento trasparente al centro del cofano che, invece di esporre un motore pluricilindrico, mette in mostra i cavi arancioni ad alta tensione del sistema a batteria.

