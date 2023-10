Toyota Hilux GR Sport II: ancora più sportivo

Arriverà nella seconda metà del 2024, la Toyota Hilux GR sport II, frutto di un affinamento tecnico dovuto alle numerose vittorie alla Dakar da parte della casa delle tre ellissi. Con una capacità di traino di 3.500 kg ed un carico utile di 1.000 kg, la Hilux GR Sport II a doppia cabina presenta una carreggiata ampliata di 140 mm all'anteriore e di 155 mm al posteriore, inoltre sfrutta un assetto che garantisce un rollio ridotto ed una risposta più precisa dello sterzo. Sotto il cofano è presente il potente e collaudato motore da 2,8 litri da 204 CV e 500 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a sei velocità.

Esteticamente, la variante GR del pick-up Toyota presenta nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici, la calandra specifica, sempre di colore nero, così come le pedane laterali, i retrovisori e le maniglie delle porte, non mancano delle pinze dei freni rosse ed i loghi GR Sport disseminati sulla carrozzeria. L’abitacolo sfoggia un quadro strumenti esclusivo, loghi GR sui sedili anteriori ed nuovo sistema multimediale che include Android Auto e ed Apple CarPlay con connessione wireless. Il nero dominante è intervallato da accenti rossi, come quelli rappresentati dalle cinture di sicurezza.

Mentre i comandi per utilizzare il cambio in modalità manuale e la pedaliera in alluminio rappresentano dei dettagli sportivi, alla stregua dei sedili in pelle scamosciata e pelle nera, con cuciture color argento. Le caratteristiche doti in off-road sono state incrementate mediante l’aumento da 29 gradi a 30 gradi dell'angolo di attacco e da un’altezza da terra cresciuta di 20 mm.

