Da registro cinesi brevetti spuntano immagini del Volvo EM90

Gli uffici per la registrazione dei brevetti sono spesso utile fonte di notizie e soprattutto immagini per le anticipazioni. E' il caso di quanto è stato scoperto in Cina nel sito dedicato a queste pratiche del Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (Miit), dove sono state depositate le immagini del nuovo Mpv elettrico Volvo EM90 che verrà svelato ufficialmente il prossimo 12 novembre.

La registrazione in Cina - spiega il magazine Carscoops - è legata alla produzione in quel Paese (a Zhejiang) e al fatto che il futuro EM90 altro non è che una edizione personalizzata con logo e naming Volvo dell'analogo modello Zeekr 009, brand questo che fa parte, come Volvo, del Gruppo cinese Geely.

Basato sulla piattaforma Sea di Geely - la stessa di vari modelli del Gruppo come Zeekr 001, Zeekr 009, Zeekr X, Jiyue 01, Smart #1 e Polestar 4 - EM90 adotta anche un motore elettrico Viridi E-Mobility - azienda anch'essa controllata dai Geely - che eroga 200 kW (272 Cv) mentre la batteria è prodotta dalla joint venture tra Geely e Catl.

Lo stile esterno dell'EM90 segue (soprattutto frontalmente) il linguaggio di design del marchio svedese con i fari Thor's Hammer e la calandra chiusa delle elettriche più recenti. Da dietro, l'EM90 ha luci posteriori verticali.

La forma complessiva della carrozzeria rimane praticamente la stessa della monovolume 009 tanto che gli specchietti sembrano essere identici a quelli dell'Mpv Zeekr. Tipici di Volvo invece i gruppi ottici posteriori verticali.

Volvo EM90 (lo si scopre dalle tabelle dati depositati al Miit) è lungo 5206 mm, largo 2024, alto 1859 e ha un passo di 3205 mm, cioè 3 mm più corto e 11 mm più basso dello Zeekr 009. Il peso a vuoto raggiunge i 2.763 kg e quello lordo i 3.245 kg.

Secondo le stesse tabelle Volvo EM90 monta ruote 225/50 R19 o 265/45 R20 e può raggiungere i 180 km/h.



