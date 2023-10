Alfa Romeo Autotutto, ipotesi di monovolume elettrico luxury

La 'rinascita' della marca Alfa Romeo guidata da Jean-Philippe Imparato è ormai un fatto compiuto e si rafforzerà ulteriormente a breve con il debutto del B-suv che avrà la duplice funzione (con numeri di vendita sicuramente elevati) di riavvicinare ai valori del Biscione gli appassionati che si erano dovuti 'fermare' alla Mito e alla Giulietta e conquistare nuova fascia di clientela giovane.

Un cammino, quello dell'allargamento dell'offerta Alfa Romeo, che viaggia verso tappe ben identificate ma che lascia anche spazio per idee inedite o perfino per divagazioni di fantasia.

E' quanto propone il magazine britannico Autocar che, dopo una intervista al capo del design Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos, ha ipotizzato il debutto in un futuro non lontanissimo di un monovolume di lusso.

Partendo da un discorso caduto sul tema del modello F12 Promiscuo - il pulmino prodotto tra il 1954 e il 1983 - Autocar spiega che Mesonero-Romanos ricordando una variante del furgone commerciale del Biscione presentata nel 1961 e chiamata Autotutto, ha detto che quel modello, in relazione ai tempi, "era stato bellissimo" ed ha aggiungendo che "non ci sarebbe da sorprendersi se un giorno tornasse".

Il moderno Autotutto dovrebbe naturalmente essere elettrico, molto spazioso e anche confortevole come un'ammiraglia. Su queste basi il magazine britannico ha ipotizzato non solo gli elementi per lo sviluppo industriale (la piattaforma Stla Large) o il suo posizionamento commerciale (un modello destinato soprattutto alla Cina assieme al grande suv programmato per il 2027) ma ne ha anche ricostruito il possibile aspetto.

Il rendering di Autocar propone dunque un Mpv dal look decisamente sportivo e più vicino a modelli di imminente presentazione (come lo stesso Citroen C8) che ai minibus del tipo Lexus LM, ID.Buzz e Hyundai Storia.

E che ricorda in alcuni stilemi l'Avantime della Renault che, in sintonia con il nome, venne prodotta fra il 2001 e il 2023 decisamente 'prima del tempo', quando il mercato non era ancora maturo dei veicoli di questo tipo.

