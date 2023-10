Con Garage ILL il piccolo Suzuki Jimny diventa Bronco

Grazie ad un kit di trasformazione, il piccolo Suzuki Jimny fa la parte del grande e 'diventa' un Ford Bronco. Con il kit Jimny Bron55 del tuner Garage ILL, disponibile solo in Giappone, il piccolo fuoristrada di casa Suzuki può essere infatti trasformato fino ad assomigliare al fuoristrada di casa Ford.

Per avvicinare l'estetica del nuovo Ford Bronco, il preparatore giapponese ha cominciato la sua opera dal restyling del frontale. Il kit Jimny Bron55 comprende una griglia distintiva che porta l'emblema 'Bron55', che da lontano potrebbe essere facilmente scambiato per Bronco. È inoltre dotato di un nuovo set di fari rotondi con strisce Led orizzontali e di un paraurti robusto pensato in ottica off-road.

Nessun intervento, invece, è stato previsto sul fronte nel motore o altro. Sotto al cofano, anche nella versione Jimny di Garage Ill, batte il motore originale Suzuki da 1.5 litri aspirato. Il kit è compatibile sia con il Suzuki Jimny a passo corto e con il 5 porte Jimny Sierra.

Secondo le dichiarazioni di Garage-ill, poi, i clienti possono scegliere di acquistare l'intero kit o le singole parti separatamente. Sul fronte dei prezzi, in Giappone si parte da 159.500 yen (poco più di 1.000 euro) per la griglia e i fari alogeni, fino a 245.000 yen (poco più di 1.550 euro) per i fari a Led e il paraurti.



