Con il B-suv Kardian Renault punta ai mercati emergenti

Renault svela un altro tassello che rende ancora più coinvolgente l'attesa per il debutto del nuovo B-suv Kardian, previsto per il prossimo 25 ottobre con un grande evento a Rio de Janeiro.

In quella occasione la Casa della Losanga presenterà anche la sua strategia internazionale che prevede prodotti specifici e su misura per i cosiddetti Paesi emergenti.

Nel confermarne l'arrivo Ricardo Gondo, presidente di Renault in Brasile, aveva che Kardian (il cui nome evoca la parola guardiano e quindi un simbolo di protezione e robustezza) "sarà un veicolo completamente nuovo, una nuova piattaforma, un nuovo motore e porterà al debutto la nuova identità di Renault".

Con questo nuovo modello - come è avvenuto con Kwid e più recentemente con Kiger - Renault si appresta ad attaccare i mercati globali dell'Asia e dell'America del Sud. Lo farà partendo dalla produzione nello stabilimento brasiliano di São José dos Pinhais nel Paraná e utilizzando la piattaforma Cmf-B dell'Alleanza.

Kardian sarà inizialmente offerto in Brasile (a partire dal 2024) con motore benzina e flex fuel 1.0 turbo per affrontare nel segmento B-suv modelli come Chevrolet Tracker, Volkswagen Nivus e T-Cross, Jeep Renegade e lo stesso Fiat Pulse.

Di questo modello Renault ha diffuso in precedenza solo due immagini teaser cioè il frontale nella penombra e un dettaglio del portellone con la scritta identificativa del modello.

Ma ora il terzo tassello - rappresentato dagli interni e dalla plancia - offre un interessante approfondimento di questo B-suv pensato per nuovi mercati di conquista ma in perfetta sintonia con i tradizionali valori e contenuti stilistici del brand.

