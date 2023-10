Mazda al Salone di Tokyo, il focus è sulla sportiva MX-5

All'imminente Japan Mobility Show Mazda concentrerà la sua presenza sulla Mx-5, vera icona del marchio con l'anteprime per l'ultima edizione dell'attuale Miata e una nuova concept car progettata per simboleggiare il tema della presenza della Casa di Hiroshima alla mostra Lo slogan coniato per lo stand Mazda al Tokyo Big Sight dal 28 ottobre - 'il futuro creato dall'amore per le auto' - vuole infatti sottolineare il continuo impegno dell'azienda nella creazione di prodotti che soddisfino la passione dei clienti per la guida e per le automobili.

Allo show saranno esposti diversi esemplari storici della Mx-5 e sarà presentata in anteprima la quarta e ultima generazione che porterà nei mercati globali un significativo aggiornamento di questa icona tra le piccole sportive. Questo in attesa del debutto della MX-5 del futuro, esposta come concept.

Dal confronto fra l'immagine teaser di questa show car diffusa da Mazda (dove si vedono solo i gruppi ottici posteriori e una luce rossa centrale) con gli screenshot di un precedente video che anticipava la prossima MX-5, è facile immaginare che la concept car presente al Japan Mobility Show Mazda s'identificherà con lo sviluppo futuro di questo modello magari in chiave 100% elettrica.

Non mancheranno - in assenza di novità nella gamma dei modelli di larga diffusione - molte le altre curiosità accanto alla concept car sportiva progettata per simboleggiare il tema dell'amore per le auto.

E' il caso di un modello in scala due terzi della Mx-5 destinato a fornire un'esperienza di guida per i bambini, e una peciale Mx-5 SeDV 2 che può essere guidati e controllata da persone prive dell'uso delle gambe utilizzando solo le mani .

Riflettori puntati anche sulla Mazda2 Bio Concept alimentata con bio gasolio di prossima generazione ed esposta nell'area del motorsport. Si tratta di un vero e proprio laboratorio su ruote che esplora fonti di energia sostenibili alternative ai combustibili fossili, nel rispetto del piano di Mazda per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.



