Kia Ev Day, annunciata un' accelerazione verso l'elettrico

In occasione del primo Ev Day a Yeoju in Corea (appuntamento che diventerà annuale) Kia ha presentato la propria strategia globale per i veicoli elettrici ampliando l'offerta con tre nuovi modelli di piccole e medie dimensioni.

Sono EV5 un suv compatto progettato per andare incontro alle aspettative dei millennials, EV3 la visione di Kia (ancora a livello di concept) di un suv funzionale e maneggevole e, infine, EV4 che, sempre come visione di Kia, prefigura una berlina elettrica concepita secondo la filosofia di design 'Opposites United' "Kia è fortemente concentrata nel fornire soluzioni alle preoccupazioni che continuano a causare esitazioni quando si tratta di acquistare un veicolo elettrico - ha detto Ho Sung Song, presidente e ceo dell'azienda sudcoreana - e intendiamo soddisfare le aspettative dei clienti offrendo una gamma completa di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo e migliorando la disponibilità di infrastrutture di ricarica".

Il piano di sviluppo annunciato da Kia comprende un'ampia gamma di modelli elettrici con prezzi compresi tra 30 e 80mila dollari, che aggiungerà agli esistenti EV6 ed EV9, future offerte personalizzate per i segmenti B e C. Lo farà con veicoli elettrici più piccoli come appunto EV5, EV4 ed EV3 che saranno proposti a prezzi compresi tra 35 e 50mila dollari, per accelerare la diffusione dell'elettrificazione.

Terzo Bev della gamma Kia nasce sulla piattaforma dedicata E-GMP e traendo ispirazione anche da EV9, il suv più grande lanciato di recente, offre un ampio spazio interno più simile al salotto di casa che all'abitacolo di un'auto tradizionale.

La produzione avverrà in Corea ma anche in Cina, mercato quest'ultimo per cui sono previste le tre varianti standard (batteria 64 kWh, motore 160 kW, autonomia 530 km), long-range (identico motore, batteria 88 kWh e autonomia di 720 km) e infine long-range AWD.

In questo caso EV5 sarà dotato di una batteria da 88 kWh e di due motori per una potenza complessiva di 230 kW. Con questa versione Kia punta a un'autonomia di 650 km. Successivamente EV5 sarà disponibile anche nella versione GT, che offrirà ulteriori prestazioni e un'esperienza di guida coinvolgente. "Kia EV5 non è solo la prossima aggiunta alla nostra gamma di veicoli elettrici in rapida espansione - ha dichiarato Spencer Cho, responsabile global business planning - ma anche l'incarnazione di come accelereremo la rivoluzione dei veicoli elettrici. Per noi è la rappresentazione perfetta sia della nostra futura strategia Ev, sia del nostro impegno ad accelerare la transizione mondiale verso i veicoli elettrici".



