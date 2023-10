In vista del Salone di Tokyo Bmw svela nuova generazione X2

Il crossover, o meglio lo sports activity coupé, Bmw X2 è arrivato alla seconda generazione. E si doppia aggiungendo alla gamma benzina e diesel ia trazione 100% elettrica. Questo nuovo modello, che prende la denominazione iX2, sarà una delle grandi attrazioni allo stand della Casa di Monaco all'imminente Japan Mobility Show, che prevede anche una conferenza in streaming del Gruppo Bmw il 24 ottobre.





In attesa dell'evento di Tokyo - e soprattutto del lancio sul mercato mondiale dal marzo 2024 - le nuove X2 e iX2 sono state svelate al pubblico con una serie di informazioni preliminari sui contenuti e le motorizzazioni accompagnate (fatto insolito per un'anticipazione) da numerose immagini.

Va subito detto che accanto alla iX2 - che sarà prodotta nello stabilimento di Ratisbona, impianto focalizzato sulla mobilità sostenibile e sulla tecnologia digitale - Bmw introdurrà con questa nuovo edizione dello sports activity coupé anche l'inedita versione 'hot' X2 M35i xDrive M Performance da 300 Cv (317 in Usa) che, nel marzo del prossimo anno, accompagnerà la iX2xDrive30 da 313 Cv.

In estate arriveranno la X2 sDrive20i a benzina con tecnologia ibrida leggera da 48 Volt (170 Cv) e la X2 sDrive18d con motore a gasolio 4 cilindri da 150 Cv. Tutte queste varianti - sottolinea Bmw - sfruttano un'architettura che consente la produzione flessibile di modelli completamente elettrici, o con motori benzina e diesel, su un'unica catena di montaggio situata appunto a Ratisbona.

In particolare iX2 offrirà - al momento del debutto sulle strade - il caratteristico piacere di guida Bmw con zero emissioni locali. Le unità elettriche sono integrate nell'asse anteriore e in quello posteriore con una potenza complessiva di 230 kW (313 Cv).

L'autonomia indicata da Bmw è compresa tra 417 e 449 km (Wltp) e l'unità di ricarica consente di usare prese CA fino a 11 kW standard (fino a 22 kW come opzione) più colonnine di ricarica CC fino a 130 kW.

Bmw iX2 utilizza l'ultima versione del software di ricarica, con preriscaldamento della batteria - automatico o attivato manualmente - in preparazione per il collegamento a prese CC e raffreddamento ottimizzato durante il viaggio. Interessante anche la guida a destinazione che può essere personalizzata su parametri specifici e che viene continuamente aggiornata durante il viaggio.

Fa parte delle dotazioni di serie di iX2 la funzione Max Range che estende con uno specifico funzionamento del veicolo l'autonomia fino al 25%. E' invece opzionale il sistema Connected Home Charging che consente di ottimizzare la ricarica sfruttando anche l'energia solare prodotta a casa.

Le nuove X2 evidenziano linee e un trattamento complessivo delle superfici dal tono più sportivo, con una maggiore personalità rispetto al modello precedente. Crescono le dimensioni esterne (+194 millimetri in lunghezza, + 21 millimetri in larghezza e + 64 millimetri di altezza) ma sono soprattutto il passo e la carreggiata favoriscono la spaziosità e il confort oltre alla dinamica di guida.

Il nuovo layout della plancia è incentrato sul conducente con una maggiore utilizzazione della digitalizzazione. Sono di serie il controllo vocale con Bmw Intelligent Personal Assistant e il display curvo touch che consente una estesa riduzione del numero di comandi analogici. Spiccano il bracciolo flottante con pannello di controllo integrato e la leva selettrice del cambio di nuova concezione.

Lo spazio interno è generoso anche per cinque persone con sedili di nuova concezione ottimizzati nel confort sulle lunghe distanze. Previsti come opzionali anche i sedili sportivi e funzioni come il riscaldamento sedile, la regolazione elettrica (compresa memory lato conducente) e supporto lombare con massaggio.

Nelle nuove X2 le specifiche standard sono state notevolmente ampliate rispetto al precedente modello. Ora includono il sistema di navigazione Bmw Maps, il climatizzatore automatico bizona, il sistema Park Assist con Assist Camera, Reversing Assistant e altri servizi digitali innovativi.

