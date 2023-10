DS 8, la futura ammiraglia sarà un raffinato crossover-coupé

Si chiamerà DS 8 e sarà pronta a competere dal 2025 in poi nel segmento premium. E divenetrà la futura 'portabandiera' della raffinatezza francese e probabile prossima auto presidenziale dell'Eliseo in sostituzione dell'odierna DS 7 su cui viaggia Macron.

DS 8, che in questi giorni viene anticipata da molti media francesi come L'Argus e Auto Plus, svolgerà un ruolo di ulteriore rafforzamento del brand premium di Stellantis grazie a molti plus come la moderna carrozzeria crossover coupé fino a 7 posti, le qualità proprie degli ultimi raffinati modelli del brand e soprattutto doti elettriche di livello top con un'autonomia di 700 km.

Il design di DS 8, seppure addolcito per problemi di omologazione e di abitabilità, dovrebbe riprendere le linee (molto personali) del concept Aero Sport Lounge presentato nel 2020. E offrirà grande spazio interno, con la possibilità di avere tre fili di sedili o - in una non tanto ipotetica versione lounge - con due ampie poltrone reclinabili stile jet privato. La nuova DS 8 si posizionerà sopra alla futura seconda generazione della DS7 (presentazione nel 2025 per debutto nell'anno successivo) e dovrebbe essere proposta sia in versione a due che a quattro ruote motrici con potenze da 220 a 388 Cv.

Due anche le ipotesi di pacchi batteria - 86 e 98 kWh - per arrivare con la Long Range ai città 700 km.

Basata sulla piattaforma Stla Medium di Stellantis, la stessa che presto debutterà con la nuova Peugeot 3008, DS 8 avrà dunque in molti elementi in comune con futuri modelli elettrici di Stellantis, come Opel Manta e Lancia Gamma. Nelle ultime settimane, Thierry Metroz, direttore del design del marchio, ha diffuso schizzi inediti del concept Aero Sport Lounge realizzati dai membri del suo team di allora.

E probabilmente questa mossa non è casuale perché potrebbe servire (anzi lo sta facendo) per ottenere indicazioni dal pubblico su un crossover-coupé di grandi dimensioni con il marchio DS. Ed è proprio lavoro di alcuni giovani designer - come Kevin Hua, Damien Fressard e Geoffrey Rossillion - che si potrebbe arrivare il prossimo anno alla versione definitiva e industriabilizzabile di questa nuova ammiraglia.



