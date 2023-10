Smart celebra i 25 anni con serie speciale della EQ Fortwo

Un quarto di secolo Smart, la casa del Gruppo Mercedes-Benz festeggia in Italia la ricorrenza dalla nascita con una serie speciale della EQ Fortwo, la 25th Anniversary. Proposta in tre esclusivi colori (carmine red, grey matt e sapphire blue), offre un allestimento ricco e può anche essere guidata con una formula di noleggio a lungo termine.

"La smartina - ha sottolineato Maurizio Zaccaria, direttore vendita Mercedes-Benz Cars Italia - è l'affettuoso soprannome che da un quarto di secolo accompagna la Fortwo. 25 anni in cui si è affermata fino ad essere considerata 'la soluzione' per eccellenza alla mobilità cittadina individuale. Irrinunciabile alleata per districarsi nella giungla urbana o semplicemente espressione di uno status da esibire orgogliosamente, la Fortwo è da sempre un oggetto del desiderio trasversale, sempre positiva ed inclusiva. Questa nuova serie speciale è un omaggio alla sua storia, alle sue tante rivoluzioni, ma soprattutto agli oltre 600mila smartisti italiani che in tutti questi anni hanno fatto grande la smartina".

Realizzata utilizzando come base di partenza l'allestimento Prime, la EQ fortwo 25th anniversary, sfoggia fari full led e cerchi da 16". All'interno spiccano gli interni in pelle. La dotazione comprende il winter pack, la telecamera con sensori di parcheggio, le luci ambient e l'Exclusive pack.

Già ordinabile, l'elettrica tedesca è in listino a partire da 23.767 euro per la versione con caricatore di bordo da 4,6 kW e da 24.176 euro per quella con charger da 22 kW. Quest'ultima può anche essere guidata in noleggio a lungo termine per 24 mesi, pagando un anticipo di 2.500 euro e versando un canone mensile di 250 euro. Tariffa che include, oltre all'installazione di una wallbox, anche l'assicurazione Rca, Incendio/Furto e Kasko, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'assistenza stradale.

L'offerta è riservata agli smartisti che lasciano in permuta una vettura a benzina o elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA