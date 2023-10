Everrati firma una Defender EV per super-yacht

Una conversione elettrica di Land Rover Defender per i proprietari di super yacht. L'idea è quella venuta ai progettisti Everrati, che in vista del Monaco Yacht Show hanno progettato una speciale Land Rover Defender 'Shore Tender', progettato per consentire ai proprietari di yacht una modalità di trasporto sostenibile sulla terra ferma.



La Land Rover elettrica è progettata per essere stivata a bordo di uno yacht, scaricata e utilizzata mentre lo yacht è attraccato. Oltre ad essere progettata pensando allo stivaggio degli yacht, la Shore Tender presenta tocchi nautici appropriati come una tenda da tetto in tela e pannelli del pavimento fatti da plastica recuperati dall'oceano.

A disposizione, anche le porte rimovibili, un refrigeratore di champagne incorporato e cestini da picnic. I clienti possono anche scegliere i colori della vernice per abbinare i loro yacht. Everrati ha pensato anche alle borse di tela da viaggio, personalizzate e ricamate con il nome dello yacht e tutti i loghi che il cliente potrebbe voler aggiungere.

L'azienda ha annunciato la sua Land Rover Defender EV alla fine dello scorso anno, ma ancora non ha fornito specifiche dettagliate. Inoltre non ha confermato i prezzi per la Shore Tender, che non dovrebbe discostarsi troppo dalla conversione standard Defender, i cui prezzi partono da 185.000 sterline britanniche.



