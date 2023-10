Subaru si prepara a svelare in Usa una WRX TR più 'cattiva'

Subaru svelerà il prossimo 7 ottobre, in occasione dell'edizione autunnale di Subiefest che si svolge in Florida, una versione speciale ad alte prestazioni del modello WRX TR, oggi riservato agli Stati Uniti e a pochi altri mercati.

La Casa delle Pleiadi non ha svelato alcun dettaglio significativo di questa auto per 'super appassionati' se non una immagine teaser che mostra una ruota dall'aspetto insolito che nasconde una pinza del freno rossa. Questo - sottolinea il magazine Carscoops - ricorda la Subaru BRZ tS, che è stata presentata al Subiefest dello scorso luglio in California. Quell'auto presentava anche freni Brembo (anche se privi di marchio), sospensioni STI con ammortizzatori Hitachi, cerchi speciali da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 e una serie di stemmi esclusivi.

Modifiche che Subaru potrebbe applicare anche alla WRX TR, accontentando così quei clienti nordamericani che non potendo acquistare la versione STI (riservata al Giappone) potranno aggiungere - dopo il reveal al Daytona International Speedway - una WRX molto più sportiva rispetto alla gamma attuale composta oltre che dalla TR dall'allestimento base, da quello Premium, dalla Limited e dalla GT.



